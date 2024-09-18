"Требуй чек – выиграй приз": налоговики напомнили казахстанцам про акцию

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана совместно с оператором фискальных данных запускает акцию "Требуй чек – выиграй приз", которая продлится до 31 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 18 сентября, рассказали в Департаменте государственных доходов по Алматы.

"Каждый житель страны, совершая покупки или оплачивая услуги, может не только защитить свои права потребителя, но и стать счастливым обладателем смартфонов, таких как iPhone 15 Pro, или других ценных призов! В акции участвуют чеки от кассовых аппаратов с функцией фиксации и передачи данных", – отметили в ведомстве.

В ДГД уточнили, что казахстанцам для участия в акции необходимо:

совершать покупки или получать платные услуги;

брать фискальный чек и регистрировать его в приложении Amian.

Фото: ДГД по Алматы

Также в департаменте поделились ссылками для скачивания приложения в AppStore и Google Play.

"Чек – это способ защиты ваших прав как потребителя. Он не только подтверждает покупку или получение услуги, но является гарантом для возврата или обмена некачественного товара. Требуя чек, вы защищаете свои права, помогаете сократить теневую экономику, способствуете честному ведению бизнеса. Не упустите шанс выиграть призы и защитить свои права!" ДГД по Алматы

17 сентября 2024 года Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана рассказал о последствиях за несвоевременное представление или непредставление Декларации об активах и обязательствах (форма 250.00), а также Декларации о доходах и имуществе (форма 270.00).