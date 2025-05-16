Падение экспорта на 11,5%: почему начало 2025 года стало вызовом для внешней торговли Казахстана

I квартал года ознаменовался значительным сокращением поставок казахстанских товаров за рубеж. C января по март объем экспорта снизился на 11,5%, составив 16 361,5 млн долларов США. Эта динамика стала одним из ключевых факторов для экономической ситуации в республике, сообщает Zakon.kz.

Всего за первые три месяца 2025 года внешнеторговый оборот Казахстана составил 29 272,2 млн долларов США. При этом структура оборота показала заметный дисбаланс: экспорт достиг 16 361,5 млн долларов США, а импорт – 12 911,1 млн долларов США. Несмотря на положительное сальдо торгового баланса, динамика ключевых показателей вызывает обеспокоенность.

Экспорт: сырьевая основа

Анализ товарной структуры экспорта Казахстана за январь-март 2025 года подтверждает традиционную сырьевую направленность. Более половины всего экспорта (52,3%) пришлось на сырую нефть и сырые нефтепродукты.

В числе других значимых экспортных позиций оказались:

медь рафинированная и сплавы медные необработанные (5,3%),

руды и концентраты медные (4%),

ферросплавы (3,3%),

пшеница и меслин (2,3%).

Однако, несмотря на сохранение сырьевого профиля, общий объем экспорта товаров из Казахстана по итогам I квартала упал на 11,5%, составив 16,3 млрд долларов США. Это затронуло в основном сырьевой сектор – он снизился на 15% год к году, а поставки сырой нефти сократились сразу на 21%.

Импорт: что ввозит Казахстан?

По структуре импорта Республика Казахстан активно закупает готовую продукцию и комплектующие.

Наибольший удельный вес в январе-марте 2025 года пришелся на: легковые автомобили (3,9%),

лекарственные средства (3,1%),

кузова для моторных транспортных средств (2,9%),

телефонные аппараты (2,3%),

части и принадлежности моторных транспортных средств (2,2%).

Основными странами-партнерами Казахстана по экспорту в январе-марте 2025 года стали Италия (25,2%), Китай (15,1%), Россия (9,8%), Нидерланды (6,4%), Турция (5,1%) и Узбекистан (4,7%).

В импорте лидировали Россия (29,1%) и Китай (26,8%). Среди других крупных поставщиков – Республика Корея (4,4%), Германия (4,2%), США (3%) и Турция (2,7%).

Фото: Zakon.kz

Внешние факторы и удар по сырью

Снижение объема экспорта на 11,5% является главным негативным итогом первого квартала для внешней торговли Казахстана. Это прямое последствие конфликта в Украине и смены администрации в США.

Аналитики уже предупреждали о рисках падения экспорта, в том числе из-за влияния торговой войны между США и Китаем. Так, в аналитическом обзоре по итогам закрытого экспертного опроса Astana Open Dialogue "Тарифные войны Трампа: как они скажутся на мировой экономике и экономике Казахстана", главной угрозой эксперты называют колебания спроса на сырье. Вторым по значимости фактором стали валютные и инвестиционные риски.

Ранее мы рассказали, что понижение цены на нефть только лишь на 1 доллар изымает из бюджета Казахстана не менее 150 млн долларов.