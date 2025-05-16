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Финансы

Падение экспорта на 11,5%: почему начало 2025 года стало вызовом для внешней торговли Казахстана

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 11:42 Фото: pixabay
I квартал года ознаменовался значительным сокращением поставок казахстанских товаров за рубеж. C января по март объем экспорта снизился на 11,5%, составив 16 361,5 млн долларов США. Эта динамика стала одним из ключевых факторов для экономической ситуации в республике, сообщает Zakon.kz.

Всего за первые три месяца 2025 года внешнеторговый оборот Казахстана составил 29 272,2 млн долларов США. При этом структура оборота показала заметный дисбаланс: экспорт достиг 16 361,5 млн долларов США, а импорт – 12 911,1 млн долларов США. Несмотря на положительное сальдо торгового баланса, динамика ключевых показателей вызывает обеспокоенность.

Экспорт: сырьевая основа

Анализ товарной структуры экспорта Казахстана за январь-март 2025 года подтверждает традиционную сырьевую направленность. Более половины всего экспорта (52,3%) пришлось на сырую нефть и сырые нефтепродукты.

В числе других значимых экспортных позиций оказались:

  • медь рафинированная и сплавы медные необработанные (5,3%),
  • руды и концентраты медные (4%),
  • ферросплавы (3,3%),
  • пшеница и меслин (2,3%).

Однако, несмотря на сохранение сырьевого профиля, общий объем экспорта товаров из Казахстана по итогам I квартала упал на 11,5%, составив 16,3 млрд долларов США. Это затронуло в основном сырьевой сектор – он снизился на 15% год к году, а поставки сырой нефти сократились сразу на 21%.

Импорт: что ввозит Казахстан?

По структуре импорта Республика Казахстан активно закупает готовую продукцию и комплектующие.

Наибольший удельный вес в январе-марте 2025 года пришелся на: легковые автомобили (3,9%),

  • лекарственные средства (3,1%),
  • кузова для моторных транспортных средств (2,9%),
  • телефонные аппараты (2,3%),
  • части и принадлежности моторных транспортных средств (2,2%).

Основными странами-партнерами Казахстана по экспорту в январе-марте 2025 года стали Италия (25,2%), Китай (15,1%), Россия (9,8%), Нидерланды (6,4%), Турция (5,1%) и Узбекистан (4,7%).

В импорте лидировали Россия (29,1%) и Китай (26,8%). Среди других крупных поставщиков – Республика Корея (4,4%), Германия (4,2%), США (3%) и Турция (2,7%).

Фото: Zakon.kz

Внешние факторы и удар по сырью

Снижение объема экспорта на 11,5% является главным негативным итогом первого квартала для внешней торговли Казахстана. Это прямое последствие конфликта в Украине и смены администрации в США.

Аналитики уже предупреждали о рисках падения экспорта, в том числе из-за влияния торговой войны между США и Китаем. Так, в аналитическом обзоре по итогам закрытого экспертного опроса Astana Open Dialogue "Тарифные войны Трампа: как они скажутся на мировой экономике и экономике Казахстана", главной угрозой эксперты называют колебания спроса на сырье. Вторым по значимости фактором стали валютные и инвестиционные риски.

Ранее мы рассказали, что понижение цены на нефть только лишь на 1 доллар изымает из бюджета Казахстана не менее 150 млн долларов.

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Андрей Зубов
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