Внешняя торговля Казахстана: экспорт сокращается, сальдо снижается

В первом квартале 2025 года внешнеторговый оборот Казахстана продолжил демонстрировать отрицательную динамику. Главной причиной стало сокращение экспорта, что привело к значительному уменьшению торгового сальдо, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает экономист Тулеген Аскаров, внешнеторговый оборот Казахстана по итогам января-марта 2025 года снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 29,27 млрд долларов США, хотя есть и позитивная динамика.

"Отмечается замедление темпов снижения в среднегодовом выражении: если за январь-февраль сокращение достигало 7,8%, то в первом квартале этот показатель снизился до 7%". Тулеген Аскаров

Экспортные тенденции и торговое сальдо

Казахстанский экспорт за первый квартал 2025 года сократился на 11,9%, составив 16,36 млрд долларов. В то же время импорт в РК за тот же период сохранился на уровне прошлого года – 12,91 млрд долларов США, следует из данных БНС АСПиР РК.

Эти изменения привели к ускоренному сокращению внешнеторгового сальдо (разницы между экспортом и импортом). Если за январь-февраль оно уменьшилось на 36,4%, то за первый квартал сокращение достигло 39,0%, составив 3,45 млрд долларов. В абсолютном выражении это на 2,2038 млрд долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Источником статистического негатива по-прежнему выступает значительное падение казахстанского экспорта". Тулеген Аскаров

Фото: Zakon.kz

Влияние на финансовую стабильность

Указанный негативный тренд во внешней торговле влияет на устойчивость обменного курса тенге. Одновременно наблюдается сокращение валютных активов Национального банка – на 4,8% (до 20,93 млрд долларов) за январь-март, а также активов Нацфонда РК – на 1,7% (до 57,867 млрд долларов США).

"Понятно, что такой негативный тренд не предвещает ничего хорошего для устойчивости обменного курса тенге. К тому же валютные активы Нацбанка за январь-март уменьшились, так что финансовая "подушка безопасности" страны постепенно теряет свою защитную мощь". Тулеген Аскаров

Торговля с основными регионами

Объем торговли Казахстана со странами дальнего зарубежья сократился на 8,2%, до 21,5992 млрд долларов США. Экспорт на этом направлении упал на 13,6% (до 13,1099 млрд долларов), тогда как импорт увеличился на 1,8% (до 8,4893 млрд долларов). Положительное торговое сальдо здесь составляет 4,6206 млрд долларов США, однако за год оно уменьшилось почти в полтора раза.

Товарооборот с партнерами по ЕАЭС в первом квартале сократился на 6,3%, до 6,0011 млрд долларов. Экспорт в этом направлении снизился на 11,3% (до 1,9881 млрд долларов), а импорт уменьшился на 3,6% (до 4,0130 млрд долларов). Сальдо в торговле с партнерами по ЕАЭС остается отрицательным, составив минус 2,0249 млрд долларов США.

Со странами СНГ товарооборот снизился на наименьшую величину – на 3,5%, до 7,6735 млрд долларов. Объем поставок казахстанских товаров в эти страны уменьшился на 3,9% (до 3,2516 млрд долларов), импорт из них – на 3,2% (до 4,4219 млрд долларов). Отрицательное сальдо торговли составило минус 1,1703 млрд долларов США.

Фото: Zakon.kz

Россия: ключевой партнер в импорте

Российская Федерация является основным фактором, влияющим на торговый баланс Казахстана со странами ЕАЭС и СНГ. Импорт из России в I квартале составил 3,7523 млрд долларов, показав снижение на 4,1% к аналогичному периоду прошлого года. При этом казахстанский экспорт в Россию сократился более значительно – на 17,8%, до 1,6067 млрд долларов.

Как отмечает эксперт, ключевым источником негативного результата в торговле Казахстана со странами ЕАЭС и СНГ по-прежнему выступает Россия. Между странами сложилось отрицательное сальдо двусторонней торговли не в пользу Казахстана в минус 2,1456 млрд долларов США.

Ранее мы рассказали о том, что снижение объема экспорта из Казахстана является прямым последствием конфликта в Украине и смены администрации в США. Главной угрозой для внешней торговли страны стали колебания спроса на сырье. Вторым по значимости фактором оказались валютные и инвестиционные риски.