Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,58 тенге, евро – 571,8 тенге, рубля – 6,34.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 509 тенге, продажи – 515 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 568 тенге, продажи – 575 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,4 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,1 тенге, продажи – 513 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 571,5 тенге, продажи – 575,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,23 тенге, продажи – 6,35 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 509,5 тенге, продажи – 513 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 569 тенге, продажи – 575 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,23 тенге, продажи – 6,29 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.