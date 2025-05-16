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Финансы

В Казахстане планируют автоматически назначать пенсии достигшим пенсионного возраста, но не всем

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 11:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект постановления, которым вносятся изменения в Правила заключения и типовой формы договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается внести изменения в типовую форму договора пенсионного обеспечения за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ), в том числе в части, касающейся порядка выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

В частности, планируется установить автоматический (беззаявительный) порядок пенсионных выплат из ЕНПФ для граждан, достигших пенсионного возраста и имеющих накопления за счет добровольных пенсионных накоплений, но не обратившихся за их получением.

Как отмечают в Агентстве, реализация этого механизма позволит исключить случаи невостребованных пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам и обеспечить равный подход ко всем видам пенсионных выплат.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане разработали новый законопроект о банках и банковской деятельности.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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