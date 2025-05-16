В Казахстане планируют автоматически назначать пенсии достигшим пенсионного возраста, но не всем

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект постановления, которым вносятся изменения в Правила заключения и типовой формы договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается внести изменения в типовую форму договора пенсионного обеспечения за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ), в том числе в части, касающейся порядка выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

В частности, планируется установить автоматический (беззаявительный) порядок пенсионных выплат из ЕНПФ для граждан, достигших пенсионного возраста и имеющих накопления за счет добровольных пенсионных накоплений, но не обратившихся за их получением.

Как отмечают в Агентстве, реализация этого механизма позволит исключить случаи невостребованных пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам и обеспечить равный подход ко всем видам пенсионных выплат.

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