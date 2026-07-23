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Право

Наследники смогут получить страховые выплаты по пенсионным аннуитетам

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 13:24 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило поправки в правила заключения и исполнения договоров пенсионного аннуитета, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается закрепить право лица, указанного в договоре пенсионного аннуитета, а при его отсутствии – наследников, на получение гарантированных страховых выплат (при их наличии), не полученных страхователем при жизни.

Также уточняются порядок оплаты страховой премии за счет собственных средств страхователя в случае недостаточности пенсионных накоплений и порядок внесения изменений в договор при замене выгодоприобретателя либо актуализации персональных данных, не влияющих на условия страхования.

Кроме того, упрощается процедура перехода страхователя из одной страховой организации в другую за счет исключения требования о представлении бумажного экземпляра договора пенсионного аннуитета. Обмен необходимой информацией будет осуществляться посредством единой страховой базы данных.

Как поясняют в агентстве, целью проекта является приведение типового договора пенсионного аннуитета в соответствие с требованиями Социального кодекса РК, совершенствование его положений с учетом изменений законодательства и цифровизации процессов взаимодействия участников системы.

Планируемый срок принятия проекта – в августе 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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