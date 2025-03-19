Легализовать онлайн-казино в Казахстане предложил эксперт

Председатель Ассоциации по защите прав граждан в сфере игорного бизнеса Бадри Шаинидзе на заседании в Сенате 19 марта 2025 года рассказал, как можно снизить риски обмана казахстанцев в сфере игорного бизнеса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бадри Шаинидзе предлагает легализовать в Казахстане онлайн-казино в ограниченном виде.

"Спрос рождает предложение. На мой взгляд, легализация онлайн-казино в Казахстане позволит снизить связанные с ними проблемы. Создание оператора онлайн-казино по аналогии с оператором лотереи усилит роль государства, обеспечив контроль через установление правил, ограничений и требований для бизнеса и граждан. Это также сократит отток денежных средств и уменьшит нарушения прав и интересов граждан", – мотивировал спикер.

По его данным, за 2024 год в адрес ассоциации поступило более 54 жалоб от лиц, которые пострадали от действий онлайн-казино.

"В 2024 году сумма проигрыша тех, кто обратился к нам с жалобами, составила 400 млн тенге. Люди просят о правовой помощи, но оказать ее невозможно, так как эти компании находятся за пределами Казахстана и не подпадают под его правовое поле", – заявил Бадри Шаинидзе.

Он также напомнил, что в Казахстане каждый гражданин может подать заявление и ограничить себя в участии в азартных играх на 10 лет. Но он предложил расширить данную норму.

"Мы предлагаем предусмотреть возможность подачи такого заявления и со стороны близких людей, а не только самим лицом, которое так или иначе проявляет признаки игромании, либо у него есть переживания, что они могут стать игроманами. Также в некоторых странах идет запрет на участие в играх лицам, которые не оплачивают налоги и не имеют фиксированного заработка. И одно из наших предложений – возможно, подумать о механизме запрета принимать ставки у граждан, проигрыш которых за месяц составил сумму в размере минимальной месячной зарплаты, установленной республиканским бюджетом на соответствующий год. Нам кажется, что эта норма существенно будет притормаживать развитие лудомании в Казахстане", – отметил эксперт.

19 марта вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев рассказал, где еще в Казахстане могут открыть игорные заведения.