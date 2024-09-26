Исламскую ипотеку предлагают внедрить в Казахстане

Представитель союза строителей Казахстана Вячеслав Лазарев 26 сентября 2024 года в ходе круглого стола заявил, что внедрение исламской ипотеки даст возможность для верующей категории населения решить свой жилищный вопрос, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что в Cоюз cтроителей неоднократно обращались застройщики и клиенты, которые, к сожалению, не могут приобрести жилье через классическую ипотеку.

"Во всем мире существует практика так называемых "этических финансов" или их называют еще "исламскими финансами". Это довольно крупный рынок – около 5% всего мирового ВВП. Например, во многих странах есть активное законодательство, которое регламентирует эти отношения. В том числе российское законодательство, там есть понятие "этические финансы". В казахстанском законодательстве также прописано понятие "этические исламские финансы", но, к сожалению, на практике мы видим, что наши банки, в том числе "Отбасы банк" и другие банки, не работают с этим направлением", – сказал Вячеслав Лазарев.

Он отметил, что недавно был отчет Исламского банка развития, где он показал, что около 1,5 млн активных участников – это потенциальные пользователи программы исламской ипотеки.

"То есть, это финансирование ипотечного займа по принципам шариата. Это специальная система в исламских финансах, и мы видим, что 1,5 млн человек не вовлечены в финансовую систему банков, в систему приобретения жилья в ипотеку. Это огромный потенциал для длительных отношений. Особенно сейчас, когда мы видим, что рынок находится в длительной рецессии. Это дополнительно стимулирующие меры поддержки для жилищного рынка и для самих клиентов, которые не могут традиционно приобрести жилье по принципам классической ипотеки", – сообщил Вячеслав Лазарев.

По его словам, внедрение исламской ипотеки даст возможность в первую очередь для верующей категории населения решить свой жилищный вопрос.

"Потому что по нормам шариата ипотека является смертельным грехом наравне с другими грехами вплоть до убийства. Поэтому для верующего человека взять ипотеку равноценно тяжким грехам. Поэтому более 1,5 млн человек получат возможность приобрести жилье в рамках своих убеждений", – заявил Вячеслав Лазарев.

Директор ассоциации исламских застройщиков Арман Акмагамбетов заявил, что есть четыре предложения – создать рабочую группу, изменить нормативно-правовые акты, разработать новые продукты исламской ипотеки и выпустить инструменты по привлечению иностранных инвестиций.

9 сентября 2024 года стало известно, что Казахстанцы активно покупают жилье, несмотря на сокращение госпрограмм.