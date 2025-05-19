В Казахстане растет спрос на исламские финансовые продукты

Председатель Ассоциации по исламским финансам и бизнесу Мадина Тукулова 19 мая 2025 года в кулуарах форума Islamic Finance and Business Forum рассказала, какими темпами развиваются исламские финансы в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что на сегодня виден высокий спрос на исламские финансовые продукты.

"В прошлом году МФЦА совместно с Исламским банком развития провели исследование на оценку спроса на исламские финансовые продукты. Например, только в части исламских депозитов спрос составляет 2,8 трлн тенге. При этом очень активно развиваются исламские финансы в рамках Международного финансового центра "Астана": у нас создана законодательная база, есть первые исламские финансовые и нефинансовые институты. В прошлом году впервые был осуществлен выпуск исламских ценных бумаг. Появился новый исламский инвестиционный фонд", – рассказала Мадина Тукулова.

Спикер дополнила, что отмечается активность как со стороны населения – в части необходимости исламских финансовых инструментов, так и со стороны исламских финансовых игроков.

"В рамках исследования мы оценили, что в стране – 2,2 млн практикующих мусульман в возрасте от 18 до 65 лет. При этом мы должны помнить, что исламские финансы – для всех, вне зависимости от религии. Это альтернативный источник финансирования для граждан Казахстана. Это возможность привлекать инвестиции из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии", – сказала Мадина Тукулова.

По ее мнению, эти инструменты нужны каждому казахстанцу.

"Мы видим спрос и интерес со стороны ритейла и МСБ. В дальнейшем продолжится развитие инструментов. Поэтому, думаю, игроки будут уделять большое внимание именно развитию продуктов розничного финансирования. Другой вопрос – что у людей очень высокий спрос на инвестиционные продукты. Соответственно, нужно развивать линейку инвестиционных инструментов и исламские депозиты. Кроме того, мы видим спрос на исламскую ипотеку. В целом, мы оценили, что более 5 трлн тенге – это спрос на исламские финансовые продукты. В том числе более 2 трлн тенге – это сумма исламской ипотеки", – озвучила Тукулова.

Она также рассказала, как исламские финансы отличаются от традиционного финансирования.

"Во-первых, нет ссудного процента. То есть нельзя делать деньги на деньгах. Исламские финансы основаны на честности, этичности, прозрачности. Кроме того, между банком и клиентом – более партнерские отношения. Они выступают друг для друга партнерами. Я недавно была на одном из семинаров, где представитель одного из турецких банков сказал очень интересную вещь. Кто хороший клиент для традиционного банка? Тот, который платит вовремя, но не всегда. Почему? Потому что из просрочек формируются пени и штрафы, которые как раз-таки являются частью дохода для традиционных банков. В исламских банках пени и штрафы запрещены. Но поскольку необходимо дисциплинировать клиентов, шариатские ученые разрешили их применение – при этом вся сумма уходит на благотворительность. Но не от имени банка, а от имени самого клиента", – объяснила Мадина Тукулова.

Ранее стало известно, когда в Казахстане появится исламская ипотека.