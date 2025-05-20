Южные регионы Казахстана лидируют по инвестициям в основной капитал – статистика

Насколько вырос индекс физического объема инвестиций в основной капитал по итогам четырех месяцев года, и какие области лидируют по данному показателю – в материале Zakon.kz.

В январе–апреле 2025 года объем инвестиций в основной капитал составил 4374,7 млрд тенге. Это на 13,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводят в Бюро национальной статистики.

Наиболее существенное увеличение индекса физического объема (ИФО) инвестиций в основной капитал отмечено в Жамбылской области (на 66,8%), в области Жетысу (на 63,8%), в Туркестанской (на 55,7%), в городе Шымкент (на 54%). В Алматы показатель вырос на 35,6%, в Астане на 35,5%. К слову, последние два города занимают значительную долю инвестиций: Алматы (12,4%) и Астана (11,6%).

Фото: Zakon.kz

Согласно статистике, уменьшился ИФО в Атырауской области (на 40,4%), в области Улытау (на 29,3%) и в Северо–Казахстанской области (на 9,9%).

Размер предприятий и финансирование

Около половины общереспубликанского объема капитальных вложений осуществляется крупными и средними предприятиями. Из них 67,5% от общего объема затрат приходится на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений и 27,6% от общего объема – на приобретение машин, оборудования и транспортных средств.

Преобладающими источниками финансирования инвестиций остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых в январе–апреле 2025 года составил 2897,7 млрд. тенге или 66,2% от общего объема.

Бюджетные средства составили 22,1% от общего объема инвестиций в основной капитал, при этом по сравнению с январем–апрелем 2024 года они увеличились в 3 раза. Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики в общем объеме инвестиций в основной капитал занимает 3,5%.

Добавим, что по информации АРРФР кредиты субъектам бизнеса за март 2025 года выросли на 1,8% до 12,9 трлн тенге в основном за счет роста займов, выданных на приобретение оборотных средств на 2,1% до 5 трлн тенге. В структуре кредитов бизнесу займы крупному бизнесу увеличились на 10,5% до 5 трлн тенге, субъектам МСБ – снизились на 5,4% до 5,6 трлн тенге в результате реклассификации займов одним из банков между данными категориями. Кредиты индивидуальным предпринимателям выросли на 3,1% до 2,4 трлн тенге.

При этом, согласно данным Национального банка РК в первом квартале 2025 года снизилась доля предприятий, осуществлявших финансирование основных и оборотных средств за счет займов банков (до 7,6% и 18,1%, соответственно).

Для финансирования оборотных средств большинство предприятий (89,5%) использовали собственные средства. Займы использовали 18,1% предприятий (из которых 8,2% использовали транш по ранее открытой кредитной линии, 9,9% – займы в банках и организациях, осуществляющих микрофинансовую деятельность).

В целом, основная доля инвестиций в основной капитал в январе–апреле 2025 года приходилась на промышленность (39,5%). В том числе на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров – 18,7%, обрабатывающую промышленность – 12,7%. На втором месте операции с недвижимым имуществом – 20,9%, транспорт и складирование – 13,2%, образование – 9,7%, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 3,8%.

Поясним, что согласно определению Бюро нацстатистики инвестиции в основной капитал подразумевают вложения средств с целью получения инвесторами экономического, социального или экологического эффекта в случае нового строительства, а также расширения, реконструкции и модернизации объектов, приобретения машин, оборудования, транспортных средств и т.д.

О том, какие инвестиционные проекты реализуются в различных регионах республики, можно почитать в этих материалах.