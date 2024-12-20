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Финансы

Инвестиции в основной капитал существенно выросли в нескольких регионах Казахстана

инвестиции, регионы, сектора, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 16:53 Фото: Freepik
Объем инвестиций в основной капитал превысил показатели прошлого года. В каких регионах Казахстана наблюдается наибольший приток инвестиций, в материале Zakon.kz.

В январе-ноябре 2024 года объем инвестиций в основной капитал составил 15 758 млрд тенге, что на 3,1% больше, чем в январе-ноябре 2023 года, сообщается на сайте Бюро национальной статистики РК.

"Увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал наблюдается в Карагандинской (на 50,5%), Жетысуской (на 37,8%), Павлодарской (на 35,8%), Туркестанской (на 25,5%), Алматинской (на 22,5%), Кызылординской (на 20,5%) областях и в городе Астана (на 20,4%)". Бюро нацстатистики

Уменьшение индекса наблюдается в Атырауской (на 27,7%), Акмолинской (на 15,2%), Мангистауской (на 14,4%), Актюбинской (на 13,9%), Улытауской (на 6,4%) и Жамбылской (на 2,8%) областях, а также в городе Алматы (на 3,8%). При этом значительную долю инвестиций, несмотря на снижение ИФО, занимает Атырауская область (12%).

основной капитал, динамика, инвестиции, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 16:53

Фото: Бюро нацстатистики РК

По данным Бюро, около половины общереспубликанского объема капитальных вложений осуществляется крупными и средними предприятиями.

Из них 65,9% от общего объема затрат приходится на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений, около 30% от общего объема – на приобретение машин, оборудования и транспортных средств.

Преобладающими источниками финансирования инвестиций остаются собственные средства организаций, объем которых в январе-ноябре 2024 года составил 10 345,5 млрд тенге, или 65,7% от общего объема. Бюджетные средства составили 20,2% от общего объема инвестиций в основной капитал.

Согласно статданным, доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики в общем объеме инвестиций в основной капитал занимает 4%.

инвестиции, экономика, предприятия, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 16:53

Фото: Бюро нацстатистики РК

В разрезе отраслей основная доля инвестиций в основной капитал в январе-ноябре 2024 года приходится на промышленность (40,5%) (в том числе на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров – 20,3%, обрабатывающую промышленность – 10,5%), операции с недвижимым имуществом (19,3%), транспорт и складирование (17,8%) и сельское, лесное и рыбное хозяйство (4,9%).

Ранее Zakon.kz сообщал, какие сектора экономики активно развиваются в Мангистауской области.

Ольга Кудряшова
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