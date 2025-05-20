Тенговые депозиты восстановились после снижения – данные Нацбанка

Объем депозитов в депозитных организациях достиг максимального уровня в апреле 2025 года. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В апреле 2025 года объем депозитов в депозитных организациях достиг до 41,3 трлн тенге, прибавив 2,05% за месяц. В годовом выражении (апрель 2024–го к апрелю 2025–го) депозиты увеличились на 20,5%.

Из всего объема на депозиты физических лиц приходится 22,8 трлн тенге, небанковских юридических лиц – 18,5 трлн тенге.

Фото: Zakon.kz

Объем депозитов в национальной валюте в апреле составил 31,9 трлн тенге, а рост за месяц 2,6%. Отметим, что рост депозитов в тенге восстановился, после снижения в прошлом месяце. Так, если в феврале объем был на отметке 31,3 трлн, то через месяц, в марте, он сократился почти на 1% до 31,1 трлн тенге.

Фото: Zakon.kz

Депозиты в иностранной валюте за месяц прибавили 0,3% поднявшись до 9,4 трлн тенге. С начала года объем вырос на 2,7%. При этом доля депозитов незначительно приросла до 77,2% (с 76,8% в предыдущем месяце).

В то же время выросли почти на 3% до 18,2 трлн депозиты физлиц в тенге. Объем депозитов небанковских юрлиц в тенге увеличился на 2,1% по сравнению с мартом, почти до 13,7 трлн тенге.

После снижения в марте, также вернулись в зону роста и депозиты физлиц в иностранной валюте +0,4% до 4,61 трлн тенге. Валютные депозиты небанковских юрлиц продолжили рост: +0,3% до 4,78 трлн тенге.

Ранее, Zakon.kz сообщал, что на депозиты физлиц в банках нового типа хотят наложить некоторые ограничения.