Фискальный чек: что нужно знать покупателям
Чек может быть выдан в бумажном или электронном виде.
Фискальный чек – юридический документ, подтверждающий факт покупки. С помощью чека можно возвратить или обменять товар в течение установленного законом срока, таким образом, защитить свои права.
Фискальный чек должен содержать следующую информацию:
- название и ИИН/БИН продавца (налогоплательщика);
- заводской и регистрационный номер кассового аппарата;
- номер чека, дату и время покупки;
- название товара/услуги, цена за единицу, количество, общая сумма;
- сумма и ставка НДС (если налогоплательщик – плательщик НДС);
- адрес использования кассы;
- фискальный признак и данные оператора фискальных данных;
- штрихкод.
Что делать, если не выдают фискальный чек
В случае невыдачи фискального чека казахстанцы могут подать жалобу через официальный сервис e-Otinish в орган государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика.
К жалобе необходимо приложить видеозапись-доказательство, точный адрес и время, наименование субъекта предпринимательства, информацию о приобретенном товаре, работе или услуге, при возможности и другие сведения.
В ДГД отметили, что за невыдачу фискального чека налогоплательщику впервые выносится предупреждение.
При повторном нарушении в течение года применяются штрафы:
- для нотариусов, частных судебных исполнителей и субъектов малого бизнеса – 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году);
- для субъектов среднего бизнеса – 30 МРП (117 960 тенге);
- для субъектов крупного бизнеса – 40 МРП (157 280 тенге).
Также отсутствие ККМ при осуществлении деятельности является нарушением и впервые влечет предупреждение.
При повторном нарушении в течение года предусмотрены штрафы:
- для нотариусов, частных судебных исполнителей и субъектов малого бизнеса – 15 МРП (58 980 тенге);
- для субъектов среднего бизнеса – 30 МРП (117 960 тенге);
- для субъектов крупного бизнеса – 50 МРП (196 600 тенге).
Кроме того, в ДГД напомнили, что в рамках повышения налоговой культуры Комитет государственных доходов проводит две республиканские акции "Требуй чек – выиграй приз" и "Байге", которые продлятся до конца 2025 года.
Условия участия просты – необходимо отсканировать и зарегистрировать фискальные чеки в мобильном приложении Amian. Каждый участник получает возможность выиграть ценные призы и денежный приз в размере 100 тысяч тенге. Чем больше чеков – тем больше шанс на выигрыш.