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Финансы

Фискальный чек: что нужно знать покупателям

Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 15:51 Фото: pexels
В Департаменте государственных доходов Алматы напомнили, что при осуществлении наличных или безналичных расчетов за товары, работы и услуги продавец обязан использовать контрольно-кассовую машину (ККМ) и выдавать фискальный чек, сообщает Zakon.kz.

Чек может быть выдан в бумажном или электронном виде.

Фискальный чек – юридический документ, подтверждающий факт покупки. С помощью чека можно возвратить или обменять товар в течение установленного законом срока, таким образом, защитить свои права.

Фискальный чек должен содержать следующую информацию:

  • название и ИИН/БИН продавца (налогоплательщика);
  • заводской и регистрационный номер кассового аппарата;
  • номер чека, дату и время покупки;
  • название товара/услуги, цена за единицу, количество, общая сумма;
  • сумма и ставка НДС (если налогоплательщик – плательщик НДС);
  • адрес использования кассы;
  • фискальный признак и данные оператора фискальных данных;
  • штрихкод.

Что делать, если не выдают фискальный чек

В случае невыдачи фискального чека казахстанцы могут подать жалобу через официальный сервис e-Otinish в орган государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика.

К жалобе необходимо приложить видеозапись-доказательство, точный адрес и время, наименование субъекта предпринимательства, информацию о приобретенном товаре, работе или услуге, при возможности и другие сведения.

В ДГД отметили, что за невыдачу фискального чека налогоплательщику впервые выносится предупреждение.

При повторном нарушении в течение года применяются штрафы:

  • для нотариусов, частных судебных исполнителей и субъектов малого бизнеса – 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году);
  • для субъектов среднего бизнеса – 30 МРП (117 960 тенге);
  • для субъектов крупного бизнеса – 40 МРП (157 280 тенге).

Также отсутствие ККМ при осуществлении деятельности является нарушением и впервые влечет предупреждение.

При повторном нарушении в течение года предусмотрены штрафы:

  • для нотариусов, частных судебных исполнителей и субъектов малого бизнеса – 15 МРП (58 980 тенге);
  • для субъектов среднего бизнеса – 30 МРП (117 960 тенге);
  • для субъектов крупного бизнеса – 50 МРП (196 600 тенге).

Кроме того, в ДГД напомнили, что в рамках повышения налоговой культуры Комитет государственных доходов проводит две республиканские акции "Требуй чек – выиграй приз" и "Байге", которые продлятся до конца 2025 года.

Условия участия просты – необходимо отсканировать и зарегистрировать фискальные чеки в мобильном приложении Amian. Каждый участник получает возможность выиграть ценные призы и денежный приз в размере 100 тысяч тенге. Чем больше чеков – тем больше шанс на выигрыш.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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