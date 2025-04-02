На каком языке должен быть выписан чек ККМ в Казахстане

В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области сегодня, 2 апреля 2025 года, подробно объяснили, на каком языке должен быть выписан чек контрольно-кассовой машиной (ККМ), сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, казахстанцы стали чаще жаловаться на язык операций, совершаемых посредством контрольно-кассовых машин, потому что квитанция, выдаваемая через ККМ во всех торговых точках, банках, аэропортах и общественных местах (столовая, кафе, ресторан, аптека, театр, кинотеатр и т.д.), распечатывается только на русском языке.

В связи с этим ДГД по Мангистауской области решил довести до сведения субъектов предпринимательства следующее:

В соответствии со статьей 4 закона "О языках в Республике Казахстан" (закон) государственный язык – язык государственного управления, законодательства, судопроизводства и делопроизводства, применяемый во всех сферах общественных отношений на всей территории государства.

Также в соответствии со статьей 6 закона каждый гражданин Казахстана имеет право на использование родного языка, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества, то есть любой гражданин имеет право требовать предоставления услуг на государственном языке.

В соответствии со статьей 170 кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) уполномоченный орган ведет государственный реестр путем включения (исключения) моделей контрольно-кассовых машин в государственный реестр (реестр).

Порядок включения (исключения) моделей контрольно-кассовых машин в государственный реестр (реестр) определяется уполномоченным органом.

Контрольно-кассовые машины, включенные в государственный реестр, проходят тестирование на соответствие техническим требованиям, определенным приказом министра финансов Казахстана от 16 февраля 2018 года № 208 "О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых машин".

Кроме того, замена государственного языка предусмотрена техническими требованиями.

Так, информация, выводимая на печать и индикацию ККМ в соответствии с техническими требованиями ККМ, обозначения на клавиатуре, и регистрация информации должны быть на государственном или русском языках.

"Все модели ККМ, включенные в государственный реестр, соответствуют техническим требованиям и выполняют функцию перевода на государственный язык", – уточнили специалисты.

"Исходя из вышеизложенного, в целях предупреждения и недопущения нарушений просим предпринимателей осуществлять деятельность в соответствии с вышеизложенными нормами законодательства Казахстана и по требованию граждан предоставлять услугу по выдаче чека ККМ на государственном языке". Пресс-служба Департамента государственных доходов по Мангистауской области

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