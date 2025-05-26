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Какой штраф грозит бизнесменам в Казахстане за невыдачу фискального чека

Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 16:22 Фото: pexels
В Казахстане при осуществлении наличных или безналичных расчетов за товары, работы и услуги продавец обязан использовать контрольно-кассовую машину (ККМ) и выдавать фискальный чек, который может быть выдан в бумажном или электронном виде, сообщает Zakon.kz.

Фискальный чек – юридический документ, подтверждающий факт покупки.

С помощью чека, как уточнили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, можно возвратить или обменять товар в течение установленного законом срока, таким образом защитить свои права.

Фискальный чек должен содержать следующую информацию:

  • название и ИИН/БИН продавца (налогоплательщика);
  • заводской и регистрационный номер кассового аппарата;
  • номер чека, дата и время покупки;
  • название товара/услуги, цена за единицу, количество, общая сумма;
  • сумма и ставка НДС (если налогоплательщик – плательщик НДС);
  • адрес использования кассы;
  • фискальный признак и данные оператора фискальных данных;
  • штрихкод.

Что делать, если не выдают фискальный чек

В случае невыдачи фискального чека казахстанцы могут подать жалобу через официальный сервис e-Otinish в орган государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика.

Также к жалобе необходимо приложить видеозапись – доказательство, точный адрес и время, наименование субъекта предпринимательства, информацию о приобретенном товаре, работе или услуге, при возможности и другие сведения.

За невыдачу фискального чека налогоплательщику впервые выносится предупреждение.

При повторном нарушении в течение года применяются штрафы (МРП с 1 января 2025 года 3 932 тенге):

  • для нотариусов, частных судебных исполнителей и субъектов малого бизнеса – 20 МРП (78 640 тенге);
  • для субъектов среднего бизнеса – 30 МРП (117 960 тенге);
  • для субъектов крупного бизнеса – 40 МРП (157 400 тенге).

Кроме того, отсутствие ККМ при осуществлении деятельности является нарушением и впервые влечет предупреждение. При повторном нарушении в течение года предусмотрены штрафы:

  • для нотариусов, частных судебных исполнителей и субъектов малого бизнеса – 15 МРП (58 980 тенге);
  • для субъектов среднего бизнеса – 30 МРП (117 960 тенге);
  • для субъектов крупного бизнеса – 50 МРП (196 600 тенге).

Ранее специалисты напомнили, что с 1 января 2021 года в Казахстане стартовала обязательная цифровая маркировка табачных изделий. Это было необходимо для борьбы с контрафактом, упорядочивания товарооборота и повышения налоговой прозрачности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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