Какой штраф грозит бизнесменам в Казахстане за невыдачу фискального чека
Фискальный чек – юридический документ, подтверждающий факт покупки.
С помощью чека, как уточнили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, можно возвратить или обменять товар в течение установленного законом срока, таким образом защитить свои права.
Фискальный чек должен содержать следующую информацию:
- название и ИИН/БИН продавца (налогоплательщика);
- заводской и регистрационный номер кассового аппарата;
- номер чека, дата и время покупки;
- название товара/услуги, цена за единицу, количество, общая сумма;
- сумма и ставка НДС (если налогоплательщик – плательщик НДС);
- адрес использования кассы;
- фискальный признак и данные оператора фискальных данных;
- штрихкод.
Что делать, если не выдают фискальный чек
В случае невыдачи фискального чека казахстанцы могут подать жалобу через официальный сервис e-Otinish в орган государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика.
Также к жалобе необходимо приложить видеозапись – доказательство, точный адрес и время, наименование субъекта предпринимательства, информацию о приобретенном товаре, работе или услуге, при возможности и другие сведения.
За невыдачу фискального чека налогоплательщику впервые выносится предупреждение.
При повторном нарушении в течение года применяются штрафы (МРП с 1 января 2025 года – 3 932 тенге):
- для нотариусов, частных судебных исполнителей и субъектов малого бизнеса – 20 МРП (78 640 тенге);
- для субъектов среднего бизнеса – 30 МРП (117 960 тенге);
- для субъектов крупного бизнеса – 40 МРП (157 400 тенге).
Кроме того, отсутствие ККМ при осуществлении деятельности является нарушением и впервые влечет предупреждение. При повторном нарушении в течение года предусмотрены штрафы:
- для нотариусов, частных судебных исполнителей и субъектов малого бизнеса – 15 МРП (58 980 тенге);
- для субъектов среднего бизнеса – 30 МРП (117 960 тенге);
- для субъектов крупного бизнеса – 50 МРП (196 600 тенге).
Ранее специалисты напомнили, что с 1 января 2021 года в Казахстане стартовала обязательная цифровая маркировка табачных изделий. Это было необходимо для борьбы с контрафактом, упорядочивания товарооборота и повышения налоговой прозрачности.