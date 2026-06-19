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Право

Правила кредитования проектов в сфере АПК изменились в Казахстане

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 10:33 Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства приказом от 15 июня 2026 года внес изменения в Правила кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса, сообщает Zakon.kz.

В целях кредитования проектов в сфере АПК местному исполнительному органу из республиканского бюджета предоставляется бюджетный кредит на принципах возвратности, обеспеченности, срочности и платности на следующих условиях:

- на 10 лет по ставке вознаграждения 1% годовых;

- целевое назначение бюджетного кредита – реализация проектов в сфере АПК, направленных на создание новых или расширение действующих:

  • молочно-товарных ферм (мощностью от 400 голов);
  • птицефабрик мясного направления (от 5000 тонн мяса птицы в год);
  • предприятий мясного животноводства (от 5000 голов);
  • откормочных площадок (от 5000 голов);
  • мясоперерабатывающих предприятий (мощностью от 8 условных голов в час);
  • скотных рынков вместимостью от 10 000 голов сельскохозяйственных животных;
  • овощехранилищ (от 1000 тонн);
  • фруктохранилищ (от 1000 тонн);
  • промышленных тепличных хозяйств;
  • предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, включая шерсти и шкуры, а также по производству комбикормов;
  • хозяйств по выращиванию объектов аквакультуры с производственной мощностью от 25 тонн в год;
  • племенных репродукторов в птицеводстве;
  • орошаемого земледелия (картофель и овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение);
  • овцеводческих ферм (от 5000 голов);
  • птицефабрик яичного направления мощностью от 80 миллионов штук яиц в год;
  • убойных пунктов с переработкой животноводческой продукции;

- льготный период по погашению основного долга сроком не более 24 месяцев;

- период освоения бюджетного кредита составляет 18 месяцев и исчисляется с момента перечисления бюджетного кредита местному исполнительному органу;

Добавлена новая норма, согласно которой:

Допускается выдача кредитов за счет возвращенных средств претендентов программы на срок, не превышающий срок действия кредитного договора, заключаемого между кредитором, администратором бюджетной программы и заемщиком.

В целях реализации данных положений администратор бюджетной программы после утверждения соответствующего бюджета вносит на утверждение проект решения кредитора об основных условиях и о категории заемщиков бюджетного кредита.

Использование кредитных средств не распространяется на приобретение сельскохозяйственной техники, а также на закуп оборотных средств, в том числе приобретение (закуп) сельскохозяйственных животных на откорм.

В случае предоставления бюджетного кредита претендентам для создания новых или расширения действующих проектов в сфере АПК из средств местных бюджетов, местные исполнительные органы самостоятельно определяют приоритетные направления кредитования проектов в сфере АПК, исходя из целесообразности и потребности регионов.

При этом целесообразность реализации проектов в сфере АПК за счет средств местного бюджета определяется в соответствии с критериями, указанными в пункте 13 настоящих Правил.

Средства из местного бюджета предоставляются в виде бюджетного кредитования на принципах возвратности, срочности и платности на следующих условиях:

  • на 10 лет по ставке вознаграждения 1 процент годовых;
  • целевое назначение бюджетного кредита – реализация проектов в сфере АПК, направленных на создание новых или расширение действующих производств;
  • льготный период по погашению основного долга сроком не более 24 месяцев;
  • период освоения бюджетного кредита составляет 18 месяцев и исчисляется с момента перечисления бюджетного кредита местному исполнительному органу в области сельского хозяйства;
  • допускается выдача кредитов за счет возвращенных средств претендентов программы на срок не превышающий срок действия кредитного договора, заключаемого между кредитором, администратором бюджетной программы и заемщиком.

В целях реализации данных положений администратор бюджетной программы после утверждения соответствующего бюджета вносит на утверждение проект решения кредитора об основных условиях и о категории заемщиков бюджетного кредита за счет средств местного бюджета.

Местный исполнительный орган через поверенного (агента) предоставляет за счет средств республиканского бюджета кредиты претендентам с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на следующих условиях:

  • срок кредита – до 10 лет;
  • максимальная сумма кредита на один проект – не более 5 миллиардов тенге;
  • номинальная ставка вознаграждения – 2,5% годовых;
  • целевое назначение кредита – реализация проектов в сфере АПК, направленных на создание новых или расширение действующих:

- молочно-товарных ферм (мощностью от 400 голов);

- птицефабрик мясного направления (от 5000 тонн мяса птицы в год);

- предприятий мясного животноводства (от 5000 голов);

- откормочных площадок (от 5000 голов);

- мясоперерабатывающих предприятий (мощностью от 8 условных голов в час);

- скотных рынков вместимостью от 10000 голов сельскохозяйственных животных;

- овощехранилищ (от 1000 тонн);

- фруктохранилищ (от 1000 тонн);

- промышленных тепличных хозяйств;

- предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, включая шерсти и шкуры, а также по производству комбикормов;

- хозяйств по выращиванию объектов аквакультуры с производственной мощностью от 25 тонн в год;

- племенных репродукторов в птицеводстве;

- орошаемого земледелия (картофель и овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение);

- овцеводческих ферм (от 5000 голов);

- птицефабрик яичного направления мощностью от 80 миллионов штук яиц в год;

- убойных пунктов с переработкой животноводческой продукции;

  • наличие залогового обеспечения;
  • льготный период по погашению основного долга составляет не более 24 месяцев;
  • допускается выдача кредитов за счет возвращенных средств претендентов программы на срок не превышающий срок действия кредитного договора, заключаемого между кредитором, администратором бюджетной программы и заемщиком.

Способы приема заявок, критерии выдачи и обеспечения кредитов, категории претендентов, размер со финансирования, а также перечень документов для получения кредита указываются в договоре поручения заключенным между местным исполнительным органам и поверенным (агентом).

Использование кредитных средств не распространяется на приобретение сельскохозяйственной техники, а также на закуп оборотных средств, в том числе приобретение (закуп) сельскохозяйственных животных на откорм.

Основными критериями отбора проектов в сфере АПК являются:

  • отраслевая целесообразность с учетом импортозамещения социально-значимых продовольственных товаров;
  • обеспечение населения региона качественными и доступными продуктами питания;
  • создание временных и постоянных рабочих мест;
  • наличие опыта работы у претендента не менее 5 лет в сфере производства или переработки сельскохозяйственной продукции, либо стажа работы у руководителя предприятия не менее 5 лет в сфере производства или переработки сельскохозяйственной продукции;
  • отсутствие просроченной задолженности более 90 дней по кредитным и лизинговым обязательствам, подтвержденное кредитным отчетом;
  • наличие у претендента необходимой площади сельскохозяйственных угодий для формирования прочной кормовой базы, материально-технического оснащения парка сельскохозяйственной техники;
  • отсутствие у претендента просроченных обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет;
  • отсутствие процедур ликвидации, банкротства, реабилитации, а также приостановления деятельности;
  • обеспечение софинансирования со стороны заемщика в размере не менее 10% от общей суммы проекта, подтверждаемое соответствующими документами, не относящимися к средствам бюджетного кредитования;
  • обеспечение не менее 30% от суммы кредита твердым залоговым имуществом, оформленном в соответствии с требованиями законодательства РК, с предоставлением документов, подтверждающих право собственности и оценочную стоимость залогового имущества;
  • с 1 июля 2026 года наличие положительной экспертизы проекта в соответствии с главой 14 Строительного кодекса (по проектам, предусматривающим получение экспертизы на проект).

Приказ вводится в действие с 29 июня за исключением норм, которые вводятся с 1 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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