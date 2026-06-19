Правила кредитования проектов в сфере АПК изменились в Казахстане
В целях кредитования проектов в сфере АПК местному исполнительному органу из республиканского бюджета предоставляется бюджетный кредит на принципах возвратности, обеспеченности, срочности и платности на следующих условиях:
- на 10 лет по ставке вознаграждения 1% годовых;
- целевое назначение бюджетного кредита – реализация проектов в сфере АПК, направленных на создание новых или расширение действующих:
- молочно-товарных ферм (мощностью от 400 голов);
- птицефабрик мясного направления (от 5000 тонн мяса птицы в год);
- предприятий мясного животноводства (от 5000 голов);
- откормочных площадок (от 5000 голов);
- мясоперерабатывающих предприятий (мощностью от 8 условных голов в час);
- скотных рынков вместимостью от 10 000 голов сельскохозяйственных животных;
- овощехранилищ (от 1000 тонн);
- фруктохранилищ (от 1000 тонн);
- промышленных тепличных хозяйств;
- предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, включая шерсти и шкуры, а также по производству комбикормов;
- хозяйств по выращиванию объектов аквакультуры с производственной мощностью от 25 тонн в год;
- племенных репродукторов в птицеводстве;
- орошаемого земледелия (картофель и овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение);
- овцеводческих ферм (от 5000 голов);
- птицефабрик яичного направления мощностью от 80 миллионов штук яиц в год;
- убойных пунктов с переработкой животноводческой продукции;
- льготный период по погашению основного долга сроком не более 24 месяцев;
- период освоения бюджетного кредита составляет 18 месяцев и исчисляется с момента перечисления бюджетного кредита местному исполнительному органу;
Добавлена новая норма, согласно которой:
Допускается выдача кредитов за счет возвращенных средств претендентов программы на срок, не превышающий срок действия кредитного договора, заключаемого между кредитором, администратором бюджетной программы и заемщиком.
В целях реализации данных положений администратор бюджетной программы после утверждения соответствующего бюджета вносит на утверждение проект решения кредитора об основных условиях и о категории заемщиков бюджетного кредита.
Использование кредитных средств не распространяется на приобретение сельскохозяйственной техники, а также на закуп оборотных средств, в том числе приобретение (закуп) сельскохозяйственных животных на откорм.
В случае предоставления бюджетного кредита претендентам для создания новых или расширения действующих проектов в сфере АПК из средств местных бюджетов, местные исполнительные органы самостоятельно определяют приоритетные направления кредитования проектов в сфере АПК, исходя из целесообразности и потребности регионов.
При этом целесообразность реализации проектов в сфере АПК за счет средств местного бюджета определяется в соответствии с критериями, указанными в пункте 13 настоящих Правил.
Средства из местного бюджета предоставляются в виде бюджетного кредитования на принципах возвратности, срочности и платности на следующих условиях:
- на 10 лет по ставке вознаграждения 1 процент годовых;
- целевое назначение бюджетного кредита – реализация проектов в сфере АПК, направленных на создание новых или расширение действующих производств;
- льготный период по погашению основного долга сроком не более 24 месяцев;
- период освоения бюджетного кредита составляет 18 месяцев и исчисляется с момента перечисления бюджетного кредита местному исполнительному органу в области сельского хозяйства;
- допускается выдача кредитов за счет возвращенных средств претендентов программы на срок не превышающий срок действия кредитного договора, заключаемого между кредитором, администратором бюджетной программы и заемщиком.
В целях реализации данных положений администратор бюджетной программы после утверждения соответствующего бюджета вносит на утверждение проект решения кредитора об основных условиях и о категории заемщиков бюджетного кредита за счет средств местного бюджета.
Местный исполнительный орган через поверенного (агента) предоставляет за счет средств республиканского бюджета кредиты претендентам с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на следующих условиях:
- срок кредита – до 10 лет;
- максимальная сумма кредита на один проект – не более 5 миллиардов тенге;
- номинальная ставка вознаграждения – 2,5% годовых;
- целевое назначение кредита – реализация проектов в сфере АПК, направленных на создание новых или расширение действующих:
- молочно-товарных ферм (мощностью от 400 голов);
- птицефабрик мясного направления (от 5000 тонн мяса птицы в год);
- предприятий мясного животноводства (от 5000 голов);
- откормочных площадок (от 5000 голов);
- мясоперерабатывающих предприятий (мощностью от 8 условных голов в час);
- скотных рынков вместимостью от 10000 голов сельскохозяйственных животных;
- овощехранилищ (от 1000 тонн);
- фруктохранилищ (от 1000 тонн);
- промышленных тепличных хозяйств;
- предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, включая шерсти и шкуры, а также по производству комбикормов;
- хозяйств по выращиванию объектов аквакультуры с производственной мощностью от 25 тонн в год;
- племенных репродукторов в птицеводстве;
- орошаемого земледелия (картофель и овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение);
- овцеводческих ферм (от 5000 голов);
- птицефабрик яичного направления мощностью от 80 миллионов штук яиц в год;
- убойных пунктов с переработкой животноводческой продукции;
- наличие залогового обеспечения;
- льготный период по погашению основного долга составляет не более 24 месяцев;
- допускается выдача кредитов за счет возвращенных средств претендентов программы на срок не превышающий срок действия кредитного договора, заключаемого между кредитором, администратором бюджетной программы и заемщиком.
Способы приема заявок, критерии выдачи и обеспечения кредитов, категории претендентов, размер со финансирования, а также перечень документов для получения кредита указываются в договоре поручения заключенным между местным исполнительным органам и поверенным (агентом).
Использование кредитных средств не распространяется на приобретение сельскохозяйственной техники, а также на закуп оборотных средств, в том числе приобретение (закуп) сельскохозяйственных животных на откорм.
Основными критериями отбора проектов в сфере АПК являются:
- отраслевая целесообразность с учетом импортозамещения социально-значимых продовольственных товаров;
- обеспечение населения региона качественными и доступными продуктами питания;
- создание временных и постоянных рабочих мест;
- наличие опыта работы у претендента не менее 5 лет в сфере производства или переработки сельскохозяйственной продукции, либо стажа работы у руководителя предприятия не менее 5 лет в сфере производства или переработки сельскохозяйственной продукции;
- отсутствие просроченной задолженности более 90 дней по кредитным и лизинговым обязательствам, подтвержденное кредитным отчетом;
- наличие у претендента необходимой площади сельскохозяйственных угодий для формирования прочной кормовой базы, материально-технического оснащения парка сельскохозяйственной техники;
- отсутствие у претендента просроченных обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- отсутствие процедур ликвидации, банкротства, реабилитации, а также приостановления деятельности;
- обеспечение софинансирования со стороны заемщика в размере не менее 10% от общей суммы проекта, подтверждаемое соответствующими документами, не относящимися к средствам бюджетного кредитования;
- обеспечение не менее 30% от суммы кредита твердым залоговым имуществом, оформленном в соответствии с требованиями законодательства РК, с предоставлением документов, подтверждающих право собственности и оценочную стоимость залогового имущества;
- с 1 июля 2026 года наличие положительной экспертизы проекта в соответствии с главой 14 Строительного кодекса (по проектам, предусматривающим получение экспертизы на проект).
Приказ вводится в действие с 29 июня за исключением норм, которые вводятся с 1 июля.