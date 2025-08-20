Пособия и выплаты многодетным: в каком случае казахстанцы могут получать по 15 728 тенге на каждого ребенка
Согласно информации, с начала текущего года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 856,2 тыс. человек на общую сумму 354,5 млрд тенге, в том числе:
- пособия многодетным семьям получили 613,4 тыс. семей на сумму 308,9 млрд тенге;
- пособия награжденным матерям – 242,8 тыс. человек на сумму 45,6 млрд тенге.
В июле текущего года вышеуказанными выплатами охвачены 846,1 тыс. человек на общую сумму 49,7 млрд тенге, в том числе:
- пособия многодетным семьям получили 601,2 тыс. семей на сумму 43,1 млрд тенге;
- пособия награжденным матерям – 244,9 тыс. человек на сумму 6,6 млрд тенге.
На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.
Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:
- с 4 детьми – 16,03 МРП, или 63 030 тенге;
- с 5 детьми – 20,04 МРП, или 78 798 тенге;
- с 6 детьми – 24,05 МРП, или 94 565 тенге;
- с 7 детьми – 28,06 МРП, или 110 332 тенге;
- с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 15 728 тенге на каждого ребенка.
Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.
Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:
- награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП, или 25 165 тенге;
- награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,40 МРП, или 29 097 тенге.
Ранее в Минтруда предоставили данные по выплатам из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года.