Финансы

Пособия и выплаты многодетным: в каком случае казахстанцы могут получать по 15 728 тенге на каждого ребенка

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 09:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 20 августа 2025 года, предоставили обновленные данные по пособиям, которые получают многодетные семьи и награжденные матери, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с начала текущего года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 856,2 тыс. человек на общую сумму 354,5 млрд тенге, в том числе:

  • пособия многодетным семьям получили 613,4 тыс. семей на сумму 308,9 млрд тенге;
  • пособия награжденным матерям – 242,8 тыс. человек на сумму 45,6 млрд тенге.

В июле текущего года вышеуказанными выплатами охвачены 846,1 тыс. человек на общую сумму 49,7 млрд тенге, в том числе:

  • пособия многодетным семьям получили 601,2 тыс. семей на сумму 43,1 млрд тенге;
  • пособия награжденным матерям – 244,9 тыс. человек на сумму 6,6 млрд тенге.

На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:

  • с 4 детьми – 16,03 МРП, или 63 030 тенге;
  • с 5 детьми – 20,04 МРП, или 78 798 тенге;
  • с 6 детьми – 24,05 МРП, или 94 565 тенге;
  • с 7 детьми – 28,06 МРП, или 110 332 тенге;
  • с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

  • награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП, или 25 165 тенге;
  • награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,40 МРП, или 29 097 тенге.

, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 09:30
От 63 до 110 тысяч: какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане

Ранее в Минтруда предоставили данные по выплатам из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
