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Общество

В Казахстане запущен новый онлайн-калькулятор пенсий и пособий

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В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" поделились с казахстанцами хорошей новостью. Так, в мобильном приложении "ЦОН" запущен новый полезный сервис, который поможет рассчитать ориентировочный размер пенсий, пособий и выплат, сообщает Zakon.kz.

По данным, опубликованным 21 мая 2025 года, предварительные расчеты доступны по 8 видам выплат/пособий и пенсий в 5 категориях:

  • Выход на пенсию: базовая, солидарная, накопительная.
  • Рождение ребенка: социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
  • Инвалидность: социальная выплата по случаю утраты трудоспособности.
  • Потеря работы: социальная выплата на случай потери работы.
  • Потеря близкого человека: социальная выплата по случаю потери кормильца.

Далее идет инструкция о том, как воспользоваться сервисом.

  1. Скачайте приложение "ЦОН" (Google Play / App Store).
  2. Авторизуйтесь через биометрическую идентификацию.
  3. Выберите раздел "Все услуги".
  4. Запустите "Сервис расчета пенсий и пособий".
  5. Введите необходимые данные.
  6. Получите предварительный расчет.

Казахстанцам в заключительной части напомнили важную деталь:

"Расчет является предварительным и носит исключительно информационный характер".

Стоит помнить, что окончательный размер выплат будет определен уполномоченным государственным органом на основании сведений, предоставленных заявителем.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 15:18
На какую выплату и кто из казахстанцев может рассчитывать до выхода на пенсию

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о количестве пенсионеров в стране и назвали размер средней пенсии по состоянию на 1 мая 2025 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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