В Казахстане запущен новый онлайн-калькулятор пенсий и пособий
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" поделились с казахстанцами хорошей новостью. Так, в мобильном приложении "ЦОН" запущен новый полезный сервис, который поможет рассчитать ориентировочный размер пенсий, пособий и выплат, сообщает Zakon.kz.
По данным, опубликованным 21 мая 2025 года, предварительные расчеты доступны по 8 видам выплат/пособий и пенсий в 5 категориях:
- Выход на пенсию: базовая, солидарная, накопительная.
- Рождение ребенка: социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
- Инвалидность: социальная выплата по случаю утраты трудоспособности.
- Потеря работы: социальная выплата на случай потери работы.
- Потеря близкого человека: социальная выплата по случаю потери кормильца.
Далее идет инструкция о том, как воспользоваться сервисом.
- Скачайте приложение "ЦОН" (Google Play / App Store).
- Авторизуйтесь через биометрическую идентификацию.
- Выберите раздел "Все услуги".
- Запустите "Сервис расчета пенсий и пособий".
- Введите необходимые данные.
- Получите предварительный расчет.
Казахстанцам в заключительной части напомнили важную деталь:
"Расчет является предварительным и носит исключительно информационный характер".
Стоит помнить, что окончательный размер выплат будет определен уполномоченным государственным органом на основании сведений, предоставленных заявителем.
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о количестве пенсионеров в стране и назвали размер средней пенсии по состоянию на 1 мая 2025 года.
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