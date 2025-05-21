В Казахстане запущен новый онлайн-калькулятор пенсий и пособий

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" поделились с казахстанцами хорошей новостью. Так, в мобильном приложении "ЦОН" запущен новый полезный сервис, который поможет рассчитать ориентировочный размер пенсий, пособий и выплат, сообщает Zakon.kz.

По данным, опубликованным 21 мая 2025 года, предварительные расчеты доступны по 8 видам выплат/пособий и пенсий в 5 категориях:

Выход на пенсию: базовая, солидарная, накопительная.

Рождение ребенка: социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Инвалидность: социальная выплата по случаю утраты трудоспособности.

Потеря работы: социальная выплата на случай потери работы.

Потеря близкого человека: социальная выплата по случаю потери кормильца.

Далее идет инструкция о том, как воспользоваться сервисом.

Скачайте приложение "ЦОН" (Google Play / App Store). Авторизуйтесь через биометрическую идентификацию. Выберите раздел "Все услуги". Запустите "Сервис расчета пенсий и пособий". Введите необходимые данные. Получите предварительный расчет.

Казахстанцам в заключительной части напомнили важную деталь:

"Расчет является предварительным и носит исключительно информационный характер".

Стоит помнить, что окончательный размер выплат будет определен уполномоченным государственным органом на основании сведений, предоставленных заявителем.

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