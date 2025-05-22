Следим за рублем: как российская валюта влияет на тенге в 2025 году

По состоянию на 22 мая 2025 года курс доллара США опустился ниже 80 рублей, достигнув отметки в 79,7530, чего не наблюдалось почти два года, сообщает Zakon.kz.

Это укрепление рубля, связанное с рядом геополитических и экономических факторов, не может не сказываться на казахстанском тенге, учитывая тесные экономические связи между двумя странами.

Прогнозы по курсу рубля к доллару в 2025 году

Как российские, так и казахстанские финансовые специалисты расходятся во мнениях относительно дальнейшей динамики рубля. Например, ведущий аналитик Наталия Пырьева не исключает локального укрепления рубля в мае до 75 рублей за доллар на фоне позитивных геополитических новостей. Правда, она не ожидает, что этот уровень сохранится надолго.

Управляющий директор инвесткомпании Дмитрий Целищев полагает, что валюта РФ может укрепиться до 78 рублей за доллар в течение одной-двух недель на фоне заявлений высокопоставленных чиновников о возможном завершении геополитического конфликта.

"Однако это скорее эмоциональный фактор. Для длительной поддержки нужны реальные факты и конкретные действия". Дмитрий Целищев

Финансовый аналитик Арсен Темирбаев объясняет текущее укрепление рубля совокупностью внутренних и внешнеполитических факторов.

По его словам, важную роль играет снижение геополитической напряженности: улучшение отношений с США и начало мирного диалога с Украиной.

"Эти изменения снижают восприятие рисков, связанных с Россией, и пробуждают интерес иностранных инвесторов к рублевым активам, особенно учитывая их высокую доходность, так что я не удивлюсь, если увижу доллар по 75-76 рублей". Арсен Темирбаев

Как отмечает финансист, рубль демонстрирует стабильное укрепление уже несколько месяцев и с начала 2025 года стал лидером по темпам роста среди валют развивающихся стран. Эксперт указывает на ряд ключевых причин:

ограничение импорта на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России;

сокращение утечки капитала;

высокий уровень реальных процентных ставок, усиливающий привлекательность рублевых вложений;

стабильные продажи экспортной выручки.

Влияние рубля на тенге в 2025 году: анализ данных Нацбанка РК

Российский рубль оказывает значительное влияние на экономику Казахстана и курс тенге. Мы уже приводили данные отраслевого конъюнктурного обзора предприятий, проведенного Национальным банком Казахстана с участием более 2,7 тысяч предприятий из различных отраслей, подтверждают доминирование российской валюты в большинстве секторов.

"В I квартале 2025 года негативное влияние изменения курса тенге к российскому рублю увеличилось для предприятий всех отраслей". Отраслевой конъюнктурный обзор НБРК, I квартал 2025 года

Согласно данным НБРК, российский рубль является доминирующей валютой в большинстве отраслей, за исключением горнодобывающей промышленности, где преобладает доллар США.

Фото: Zakon.kz

Например, в обрабатывающей промышленности доля предприятий, использующих RUB в расчетах, составляет 55,4%, в строительстве – 40,5%, в сельском хозяйстве – 37,3%, в транспорте и складировании – 29,5%.

Наиболее заметный рост негативного влияния курса рубля наблюдается в торговле, где доля предприятий, ощутивших это влияние, составила примерно 45%.

Доллар США (USD) доминирует в горнодобывающей промышленности (61,7% предприятий используют USD). Его доля значительно ниже в других секторах (например, в торговле 26,4%, в обрабатывающей промышленности 19,2%).

Китайский юань (CNY) и казахстанский тенге (KZT) имеют меньшую долю в расчетах. Тенге в расчетах в I квартале 2025 года больше всех использовали предприятия обрабатывающей промышленности – 21,7%.

Таким образом, укрепление рубля, обусловленное геополитическим позитивом и внутренними экономическими факторами в России, оказывает непосредственное и повсеместное влияние на все секторы экономики Казахстана. Как показывают данные НБРК, зависимость от российского рубля будет ключевым фактором для казахстанского бизнеса в 2025 году.

Ранее мы рассказали, почему так сильна зависимость курсов рубля и тенге.