Готовимся к отпуску и покупаем евро: валюта ЕС обходит доллар

На мировом валютном рынке инвесторы адаптируются к меняющейся конъюнктуре: вектор их внимания все чаще смещается в сторону европейской валюты, сообщает Zakon.kz.

Смена парадигмы на FX-рынке

Сегодня, 23 мая 2025 года, курс EUR/USD закрепился на отметке 1,1319 (12.00 по времени Астаны), прибавив за сутки 0,0039 пункта (+0,35%). Если же брать данные за последние шесть месяцев, то мы увидим, что евро вырос по отношению к доллару на 10,49%.

Одним словом, как метко отметили аналитики JP Morgan, "пока доллар США демонстрирует явную нерешительность, евро набирает обороты, а тезис "продавай Америку" вновь актуален на фоне падения доходности длинных облигаций".

Действительно, доллар сегодня находится в состоянии глубокой неопределенности, констатирует экономист Эльдар Шамсутдинов.

"Складывается ощущение медленного разворота. Направление движения очевидно, но рынку не хватает мощного триггера для открытия новых позиций". Эльдар Шамсутдинов

Слова эксперта подтверждают действия игроков: трейдеры продолжают держать длинные позиции по евро, британскому фунту и австралийскому доллару. Помимо этого, есть высокий интерес к йене.

Фото: Zakon.kz

Еврозона: инфляция диктует условия ЕЦБ

Евро сохраняет привлекательность, но его рост пока носит умеренный характер. Ключевая задача для евро – удержание курса выше 1,13, что при текущих 1,1319 выглядит весьма достижимым.

Основной фактор, поддерживающий "бычий" настрой по евро, – данные Eurostat по инфляции. В апреле 2025 года годовая инфляция (HICP) в еврозоне осталась стабильной на уровне 2,2%, что ниже показателя годичной давности (2,4%). В целом по Евросоюзу инфляция замедлилась до 2,4% (с 2,5% в марте).

Однако главная угроза для смягчения монетарной политики ЕЦБ кроется в базовой инфляции (без учета энергии и продовольствия): она продолжает ползти вверх, достигнув +2,7% в годовом выражении (против 2,5% в марте). Наибольший вклад в инфляцию внесли услуги (+1,80 п.п.), что указывает на устойчивый внутренний спрос. Эта устойчивость базовой инфляции сигнализирует: ЕЦБ может быть вынужден сохранять ставки на более высоком уровне или замедлить темпы их снижения, предупреждает экономист Руслан Султанов.

"Цифры подтверждают: расслабляться рано. Да, общая инфляция стабилизировалась, но базовая продолжает ползти вверх – и именно из-за услуг, то есть внутреннего спроса". Руслан Султанов

Ажиотаж вокруг евро в Казахстане

Глобальные финансовые тренды находят свое отражение и в локальной динамике. В Казахстане на фоне сильной волатильности тенге наблюдается заметный ажиотаж вокруг европейской валюты. Покупки евро в стране подскочили более чем в 1,5 раза после трехлетнего спада.

Только за первые два месяца 2025 года чистые продажи европейской валюты достигли 68,1 млрд тенге, что уже превысило общий объем за весь 2024 год.

Положительная динамика нетто-продаж евро наблюдается в подавляющем большинстве регионов Казахстана – в 19 из 20. Лидерами по объему продаж стали мегаполисы: Астана (24,5 млрд тенге), Алматы (17 млрд тенге) и Шымкент (6 млрд тенге).

Скорее всего, эта тенденция продолжится, ведь впереди сезон отпусков, и евро может очень пригодиться.