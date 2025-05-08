Как долго будет дорожать евро по отношению к тенге и доллару

Динамика курса евро – предмет самого пристального внимания участников финансового рынка в 2025 году. Сила европейской валюты оказывает влияние не только на экономические стратегии многих государств, но и на личные планы граждан, в том числе и в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, курс EUR/USD после периода волатильности и некоторого снижения во второй половине 2024 года продемонстрировал уверенный восходящий тренд с начала 2025 года, достигнув сегодня уровня около 1,13.

Пара EUR/KZT так же характеризовалась колебаниями на протяжении последних 12 месяцев. Однако, за год евро вырос с 473,31 до 582,67 тенге (23,1%).

Факторы, определяющие динамику валютных курсов

Ключевое влияние на курс EUR/USD оказывает разница в процентных ставках между Федеральной резервной системой США (ФРС) и Европейским центральным банком (ЕЦБ). Более быстрое снижение ставки ФРС по сравнению с ЕЦБ, как правило, ослабляет доллар, – подчеркивает финансист Арсен Темирбаев.

Существенное значение имеют темпы экономического роста в США и еврозоне: сильная экономика США традиционно поддерживает доллар, тогда как ускорение роста в Еврозоне или замедление в США может способствовать укреплению евро.

Уровень инфляции, политическая и геополитическая стабильность, а также внешние экономические шоки и общие настроения инвесторов также вносят вклад в формирование курса EUR/USD.

"Что касается курса EUR/KZT, то помимо вышеуказанных глобальных факторов, определяющих стоимость евро, на него влияют специфические внутренние условия Казахстана. К ним относятся мировые цены на сырьевые товары, инфляция, решения Нацбанка РК, трансграничные потоки капитала". Арсен Темирбаев

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Влияние политики Германии на курс евро

Политические и экономические решения, принимаемые в Германии, могут оказывать существенное влияние на курс евро к доллару, учитывая статус ФРГ как крупнейшей экономики еврозоны. Так, например, недавние планы Германии по увеличению расходов на оборону и инфраструктуру, а также создание специального фонда в размере 500 млрд евро воспринимаются рынками как сигнал о поддержке экономического роста в еврозоне, что, в свою очередь, способствует укреплению евро. После анонса этих мер евро, как сообщалось, показал рекордный за 16 лет недельный рост, а аналитики Bank of America, по данным Вloomberg, повысили свой прогноз по евро до 1,15 доллара к концу года. Некоторые хедж-фонды выражали ожидания достижения даже уровня 1,20.

Прогнозы экспертов до конца 2025 года

Анализ эксперта в области финансовых рынков Сакена Алшинбаева указывает на фундаментальные предпосылки для дальнейшего укрепления евро по отношению к доллару. Аргументы: улучшение ряда макроэкономических показателей еврозоны по сравнению с США и особенностями инфляционных тенденций.

Важно, что предпочтительнее выглядит не только статистика прошлая, но и, например, опережающий индикатор деловой активности. Производственный индекс PMI еврозоны в апреле поднялся до 49,0 с 48,6. В то же время данный параметр в США – 48,7. То есть не только ниже, но и хуже по направлению динамики – он уменьшился с 49,0, отмечает аналитик.

Однако эксперт видит ряд препятствий для резкого роста евро.

"Об ограниченности ралли EUR/USD с технической точки зрения говорит его локальная неспособность преодолеть вверх сопротивление 1,1420. Сейчас, в период паузы после объявления отсрочки в тарифах, важен диапазон 1,13-1,1420". Сакен Алшинбаев

Среди наиболее оптимистичных прогнозов по курсу EUR/USD на 2025 год отмечаются оценки, предполагающие движение пары в диапазон 1,15–1,21. Ряд ведущих международных банков и аналитических агентств, включая Goldman Sachs, допускают возможность приближения курса к отметке 1,15 при условии ослабления доллара на фоне смягчения политики ФРС и стабилизации экономики еврозоны.

Более высокие целевые значения, до 1,21–1,2133 к концу года, высказывают некоторые аналитические сервисы, как PandaForecast, связывая это с благоприятными макроэкономическими условиями и высоким спросом на рисковые активы. Однако, реализация данных сценариев возможна лишь при отсутствии новых существенных экономических или геополитических шоков.

Фото: Zakon.kz

Что касается курса евро к тенге, то его дальнейшая динамика будет определяться комбинацией глобальных тенденций по отношению к евро и специфической ситуацией на сырьевых рынках и внутренней экономике Казахстана. Совокупный прогноз аналитиков предполагает, что курс евро в мае 2025 года будет колебаться на уровне 586-590 тенге.

Ранее мы рассказали, что укрепление евро к доллару и, как следствие, к тенге является важным фактором, который необходимо учитывать казахстанскому бизнесу и потребителям, ведь товарооборот Казахстана с Евросоюзом за 2024 год достиг почти 50 млрд долларов.