Время покупать доллары: в мире растет спрос на американскую валюту

Доллар уверенно укрепляется на глобальных рынках, сигнализируя о новом тренде. Индекс USD за неделю прибавил 0,44 процента, до 100,220, вынуждая инвесторов по всему миру пересматривать свои стратегии в пользу американской валюты, сообщает Zakon.kz.

Сила доллара в его слабости

"Долларовый" разворот в конце мая 2025 года заметили все ведущие финансовые институты. Так, аналитики, представляющие транснациональный финансовый конгломерат JP Morgan, отмечают:

"Спрос на доллар усилился на фоне конца месяца и паузы в риторике США по ЕС, улучшения потребительских настроений и снижения доходностей". JP Morgan

Другими словами, несмотря на долгосрочные ожидания ослабления доллара и волатильность, его сила как главной мировой валюты вынуждает инвесторов наращивать долларовые позиции.

Morgan Stanley (транснациональный инвестиционный банк и компания по оказанию финансовых услуг) также фиксирует рост коротких позиций по USD, но при этом лонги по евро и фунту в опционах усилились – чистая спекулятивная позиция по USD (DXY) выросла до минус 2,1% против минус 7,5% неделей ранее.

"Часть инвесторов, несмотря на текущие шорты, ожидает дальнейшего укрепления доллара". Morgan Stanley

Добавим, что есть еще один фактор усиления внимания к доллару.

Конец каждого месяца традиционно сопровождается ребалансировкой портфелей и ростом спроса на доллар во всех странах мира для расчетов и хеджирования.

Улучшение потребительских настроений в США также способствовали этому спросу.

Казахстанская реальность: аналитики прогнозируют ослабление тенге

Мировые тренды немедленно сказываются на казахстанском рынке. И хотя курс доллара на 29 мая 2025 года составляет 512,66 тенге, прибавив за день лишь 0,52 тенге (в обменниках продажа доллара – 510,67 тенге), финансисты не видят возможностей для кардинального укрепления казахстанской валюты.

Мы уже рассказали об итогах макроэкономического опроса Нацбанка РК за май 2025 года. Эксперты ожидают среднегодовой курс USD/KZT на уровне 513,9 тенге в 2025 году, отмечая, что давление на тенге усиливается из-за индекса доллара, падения цен на нефть Brent и усиления инфляционных ожиданий (10,7%), что вынудит Нацбанк удерживать высокую базовую ставку, снижая привлекательность тенговых активов.

Отечественные финансисты, в частности Арсен Темирбаев, подтверждают хрупкость позиций нацвалюты, подчеркивая отсутствие сильных фундаментальных факторов для укрепления тенге.

"Обычная динамика тенге – неуверенная и неубедительная, тем более что доллар сегодня – барометр и глобальных страхов, и доверия одновременно". Арсен Темирбаев

Для бизнеса и частных инвесторов сейчас, по мнению финансиста, особенно актуальны следующие шаги:

Диверсифицируйте валютные риски. Держать часть средств в долларах – разумное решение на фоне волатильности.

Следите за макроэкономическими индикаторами. Важно отслеживать динамику нефти, импорта и внешнего долга.

Используйте периоды стабильности. Временное укрепление тенге – это возможность для выгодной покупки валюты.

Сейчас наступило время покупать доллары. Именно грамотное понимание макроэкономической ситуации и своевременная реакция на сигналы рынка позволят сохранить и даже приумножить капитал в условиях нестабильности, уверен финансист.

Ранее сообщалось, что, по совокупному прогнозу казахстанских аналитиков, курс доллара в 2026 году достигнет 540 тенге, а в 2027 году ожидания по курсу сохранены на уровне 550 тенге за доллар США.