Курс доллара может вырасти в ближайшее время – прогноз

Какие факторы могут привести к удорожанию доллара и ослаблению тенге в обозримом будущем, Zakon.kz рассказали эксперты. Подробности – в материале.

Согласно майскому опросу экспертов финрынка, ожидаемый курс USD/KZT на ближайший месяц повышен до 519,6 тенге за доллар против 516,3 в предыдущем месяце. Предполагалось, что ослабление нацвалюты в мае может быть сдержано квартальными налоговыми выплатами, продажами инвалюты в рамках операций Нацбанка РК, а также сохраняющейся жесткостью денежно-кредитной политики.

Вместе с тем в мае курс продемонстрировал определенное укрепление и с середины месяца не превышал 512 тенге.

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Ведущий аналитик АФК Алмат Оракбай отмечает, что текущие колебания курса тенге могут указывать на краткосрочный разрыв между рыночными ожиданиями и действием сезонных факторов.

"Среди причин сдерживания роста курса USD/KZT можно выделить повышенную активность экспортеров, продающих валютную выручку. Напомним, что срок уплаты обязательных платежей в бюджет, включая НДПИ, рентного налога, КПН и НДС, истекает сегодня. По завершении фискального периода поддержка со стороны этого временного фактора сойдет на нет, и курс может перейти к росту, особенно в условиях сохраняющегося давления со стороны внешней среды". Алмат Оракбай

Среди факторов, которые потенциально могут негативно отразиться на курс нацвалюты: волатильные цены на нефть, повышение доходностей по долларовым активам и глобальное бегство инвесторов от риска.

В то же время, внутри страны спрос на инвалюту сохраняется устойчивым со стороны импортеров, предприятий, имеющих валютные обязательства, и населения на фоне старта сезона отпусков. Поэтому возврат курса доллара к восходящей траектории на коротком горизонте не исключен, особенно если объемы запланированных на июнь продаж инвалюты из Нацфонда сохранятся на одном уровне с маем или снизятся.

Еще один фактор, который может повлиять на динамику курса в ближайшее время – предстоящее в июне заседание ОПЕК+.

"Обсуждаемая на рынке вероятность увеличения квот на добычу нефти может оказать давление на нефтяные котировки, что, в свою очередь, способно негативно сказаться на курсах валют стран-экспортеров, включая Казахстан. Тенге как валюта, чувствительная к ценам на нефть, в случае ослабления нефтяного рынка, может столкнуться с дополнительным понижательным давлением". Алмат Оракбай

Таким образом, итоги заседания ОПЕК+ и реакция нефтяного рынка могут стать одним из ключевых внешних драйверов валютного курса в ближайшие недели, подчеркнул аналитик.

В краткосрочной перспективе возврат курса доллара к умеренному росту вполне возможен, особенно если будут реализованы внешние макроэкономические триггеры.

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов полагает, что на данный момент курс тенге к доллару, во многом формируется не столько экономическими показателями, сколько ожиданиями геополитических событий – в первую очередь возможными мирными переговорами между Россией и Украиной. По его мнению, если ситуация улучшится, санкционное давление ослабнет, и курс может стабилизироваться или даже немного укрепиться.

При этом в краткосрочной перспективе доллар может вырасти. Помимо вышеперечисленных причин, это и заявления Дональда Трампа, чья политика в отношении тарифов и внешнеэкономических отношений носила скорее тактический, чем стратегический характер. Он не стремится к конфронтации со всем миром, а скорее "проверяет пределы прочности". Ввиду всего этого, давать точный прогноз по курсу сейчас не представляется возможным – и ни один эксперт не сможет это сделать с уверенностью, считает собеседник.

Ранее, Zakon.kz сообщал, насколько вырос курс средневзвешенный курс доллара по итогам торгов 26 мая.