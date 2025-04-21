Прогноз: насколько может вырасти курс доллара на этой неделе

В каком диапазоне будет находиться валютная пара доллар/тенге на этой неделе и под влиянием каких факторов может произойти ослабление нацвалюты Казахстана – в материале Zakon.kz.

По итогам основных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, 21 апреля, курс доллара незначительно снизился до 521,53 тенге. Отметим, что официальный курс Национального банка РК на сегодня составляет 521,9 – это почти на 7 тенге дороже, чем неделю назад (514,94 тенге).

Внешний фон ослабевает

На этой неделе курс тенге к доллару будет формироваться под влиянием внешних и внутренних факторов, однако баланс начинает смещаться в сторону последних, говорит ведущий аналитик Алмат Оракбай.

"В Казахстане приближаются майские праздники и сезон отпусков, что традиционно сопровождается ростом спроса на инвалюту со стороны населения как для поездок, так и для покупок за рубежом. К тому же активизируется освоение бюджетных средств, которое сопровождается ростом импортных поставок в страну и оказывает давление на курс тенге". Алмат Оракбай

Эксперт также добавил, что выплаты по внешнему долгу в текущем квартале снизятся до 10,6 млрд долларов (−5,7% к первому кварталу), что также косвенно может отразиться на курсе.

В то же время роль внешних событий может несколько ослабевать. Несмотря на ослабление позиций доллара США на глобальном рынке, его влияние на тенге в текущий момент ограничено.

"Это связано с тем, что иностранный спекулятивный капитал в значительной степени уже покинул внутренний рынок Казахстана. Об этом можно судить по резкому сокращению портфельных инвестиций нерезидентов в краткосрочные ноты Нацбанка в середине апреля – с 96,11 млрд до 19,37 млрд тенге. Оставшаяся доля с высокой вероятностью приходится на долгосрочных инвесторов, менее подверженных колебаниям глобального риск-аппетита". Алмат Оракбай

В результате чувствительность курса тенге к глобальному риск-аппетиту, изменениям индекса доллара и волатильности на международных фондовых площадках может быть ниже, чем это было в начале апреля и в марте.

Риски для нацвалюты

В свою очередь директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали добавил, что базовые факторы формирования курса тенге остаются прежние – внешнеэкономические, связанные с ожиданиями по нефтяной конъюнктуре и формированию платежного баланса страны, и внутренние – предложение иностранной валюты на валютном рынке в основном в связи с операциями Нацфонда РК.

"При сохранении или еще большем падении цен на нефть в более-менее продолжительном периоде тенге будет находиться под существенным давлением. В дополнение к этому можно ожидать вклад заложенной инфляционной волны от изменений в налоговой политике, импорта инфляции из России". Жаннур Ашигали

Алмат Оракбай отметил, что, если цены на нефть установятся ниже 60 долларов за баррель, это усилит общее давление на валюты стран – экспортеров нефти и вызовет соответствующую реакцию на внутреннем валютном рынке тенге, особенно в условиях традиционно пониженной ликвидности в праздничный период.

"Дополнительным ориентиром для нацвалюты может стать заседание Банка России 25 апреля. На фоне высокой инфляции в РФ (свыше 10% при целевом уровне в 4%) регулятор, как ожидается, сохранит жесткую риторику. Это может укрепить рубль за счет высокой доходности рублевых активов". Алмат Оракбай

Но. кроме этого, по сообщениям различных источников, США планируют завершить сделку по завершению конфликта в Украине в ближайшее время. Но если не получится достигнуть компромисса, то Белый дом не исключает и своего полного выхода из переговорного процесса. Исход этих событий может оказать разнонаправленное влияние на валютные курсы тенге и рубля к доллару, пояснил аналитик.

В целом эксперты полагают, что в рамках текущей недели курс будет сохраняться в диапазоне 518-526 тенге за доллар. Однако при ухудшении внешнего фона возможен временный выход курса нацвалюты из этого коридора. И как уже сообщалось ранее, в среднедолгосрочном периоде нацвалюта будет тяготеть к тренду на медленное ослабление.