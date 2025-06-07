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Финансы

Прогноз: как может измениться курс доллара в июне

доллар, тенге, курс, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 14:17 Фото: freepik
Что будет влиять на формирование курса валютной пары доллар – тенге в июне и при каких условиях возможно ослабление национальной валюты, в материале Zakon.kz

По данным Национального банка РК, официальный курс доллара на 7 июня 2025 года составляет 510,19 тенге. При этом по итогам последних торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара снизился на 1,11 тенге.

В обменных пунктах Казахстана курс покупки американской валюты варьируется в среднем от 508 до 511 тенге, продажи – 512-515 тенге. Что будет влиять на дальнейшее формирование курса в июне, рассказал эксперт.

Так, по словам ведущего аналитика АФК Рамазана Досова, в мае курс тенге, среди прочего, получал поддержку со стороны налогового периода. Компании экспортеры активно конвертировали валютную выручку для уплаты налогов, что усиливало предложение долларов на рынке. Однако в июне этот фактор уйдет с рынка.

Так, в текущем месяце снижаются объемы продаж инвалюты из Нацфонда (с 988 млн долларов в мае до 700-800 млн в июне), что ограничивает предложение долларов на рынке. При этом спрос на инвалюту, напротив, традиционно возрастает: начинается сезон отпусков, усиливается активность по освоению бюджетных средств, что ведет к росту импорта и повышенному спросу на инвалюту со стороны бизнеса и населения.

"Это объясняет прошлогоднюю динамику, когда курс доллара на KASE начал расти с наступлением лета". Рамазан Досов

Отметим, что год назад курс составлял 446,89 тенге (рост +14,2%). К слову, примерно с середины июня прошлого года доллар начал активно расти и уже к концу месяца превысил отметку в 470 тенге за доллар.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, спекулятивный иностранный капитал уже практически полностью вышел из государственных бумаг на локальном рынке. По словам аналитика, вложения нерезидентов в ноты НБРК с начала мая опустились до нуля.

"Соответственно, они больше не будут выплескивать свой спрос на валютный рынок и не будут толкать курс USDKZT вверх в период нестабильности. А те, что остались (в облигациях Минфина сохраняются вложения нерезидентов на сумму 906 млрд тенге), являются долгосрочными инвесторами, инвестрешения которых не зависят от резких колебаний рыночной конъюнктуры". Рамазан Досов

С учетом перечисленных факторов курс USDKZT в июне может оказаться под умеренным давлением. Однако резкое ослабление тенге маловероятно без внешнего шока, например, дальнейшего глубокого падения цен на нефть, полагает специалист.

Влияние ставки

Вместе с тем на недавнее решение Нацбанка сохранить базовую ставку на уровне 16,5% валютный рынок отреагировал нейтрально, поскольку оно было полностью заложено в ожидания участников финрынка.

Рамазан Досов напомнил, что абсолютное большинство опрошенных АФК аналитиков (79%) прогнозировало сохранение ставки на текущем уровне. Поэтому само по себе это решение не оказало видимого влияния на курс тенге в моменте.

Тем не менее в более широкой перспективе высокая ставка остается позитивным фактором для нацвалюты. Она делает тенговые активы более привлекательными для инвесторов, помогает удерживать инфляционные ожидания под контролем и снижает риск оттока капитала.

Таким образом, сохранение ставки оказывает долгосрочную поддержку тенге, но в краткосрочной перспективе текущего месяца сезонные и фискальные факторы могут играть более весомую роль, о которых говорилось выше.

Ранее председатель Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал о возможности ужесточения базовой ставки.

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Ольга Кудряшова
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