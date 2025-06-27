Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 июня

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 27 июня 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,34 тенге, евро – 607,18 тенге, рубля – 6,62 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 517 тенге, продажи – 522,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 601,6 тенге, продажи – 608,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,47 тенге, продажи – 6,62 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 518,7 тенге, продажи – 521 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 607 тенге, продажи – 611 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,65 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 518,3 тенге, продажи – 521,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 603,6 тенге, продажи – 608,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,51 тенге, продажи – 6,57 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: