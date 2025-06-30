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Финансы

Внешняя торговля Казахстана: сигналы экспорта и неожиданный рост импорта в 2025 году

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 12:40 Фото: freepik
Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-апреле 2025 года достиг 41,16 млрд долларов США. Это на 6% в номинальном выражении меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что указывает на определенные вызовы в международной торговле страны, сообщает Zakon.kz.

Импорт-экспорт: что сильнее?

В структуре оборота за первые четыре месяца 2025 года, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, наблюдаются разнонаправленные тенденции. Экспорт составил 22,74 млрд долларов США, сократившись на заметные 11,5% в номинальном выражении по сравнению с прошлым годом. В то же время импорт достиг 18,42 млрд долларов США, показав номинальный рост на 1,9%. Это означает, что общее сокращение внешнеторгового оборота в первую очередь обусловлено значительным падением экспорта, тогда как импорт демонстрирует небольшой, но уверенный рост.

Динамика внешнеторгового оборота в процентах к предыдущему году подтверждает эти выводы.

В январе-апреле 2025 года общий оборот составил около 94% от уровня предыдущего года. Экспорт оказался еще ниже – примерно 89,5%, а импорт, наоборот, превысил 100%, достигнув 101,9%.

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Торговля со стратегическими соседями

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС в январе-апреле 2025 года составил 8,41 млрд долларов США. Это на 3,6% меньше в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт товаров в страны ЕАЭС сократился на 8,7% (до 2,80 млрд долларов США), а импорт – на 0,8% (до 5,61 млрд долларов США).

В структуре товарооборота со странами ЕАЭС по-прежнему доминирует Российская Федерация, на которую приходится 88,8%. Далее следуют Кыргызская Республика (7,6%), Республика Беларусь (3,5%) и Республика Армения (0,2%). Эти доли остаются в целом стабильными.

Сырье, снова сырье и еще раз сырье

Экспорт Казахстана в январе-апреле 2025 года традиционно опирался на сырьевые товары:

  • Сырая нефть и нефтепродукты составляют 52,5% от общего объема
  • Медь рафинированная и медные сплавы – 5,3%
  • Медные руды и концентраты – 3,6%
  • Ферросплавы – 3,1%
  • Пшеница и меслин – 2,3%

Эта структура вновь подчеркивает сильную зависимость страны от сырьевых ресурсов, особенно от нефти.

В импорте Казахстана за тот же период преобладали готовые промышленные товары:

  • Легковые автомобили – 4,2%
  • Лекарственные средства – 3,9%
  • Кузова для моторных транспортных средств – 2,7%
  • Телефонные аппараты – 2,2%
  • Части и принадлежности моторных транспортных средств – 2,1%

Это свидетельствует о высоком спросе на эти категории товаров на внутреннем рынке.

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Кому продаем, у кого покупаем?

Среди экспортных партнеров Казахстана лидируют:

  • Италия (24,5%)
  • Китай (15,5%)
  • Россия (9,9%)
  • Нидерланды (7,1%)
  • Франция (5,3%)
  • Турция (4,9%).

В импорте Казахстана доминируют:

  • Россия (28,4%)
  • Китай (27,4%)
  • Германия (4,6%)
  • Республика Корея (4,3%)
  • США (3,7%)
  • Турция (2,7%).

А как было год назад?

Сравнивая данные за январь-апрель 2025 года с аналогичным периодом 2024 года, можно выделить несколько ключевых тенденций, формирующих текущий внешнеторговый ландшафт Казахстана.

Общий внешнеторговый оборот продолжает демонстрировать спад. В январе-апреле 2024 года снижение к 2023 году составляло 3,6%, тогда как в 2025 году снижение к 2024 году уже достигло 6% в номинальном выражении, что указывает на углубление негативной динамики. Фактическое падение в абсолютных цифрах составило около 5%.

Самый тревожный сигнал исходит от экспорта. Если в 2024 году экспорт сократился лишь на 0,5% по сравнению с 2023 годом, то в январе-апреле 2025 года он обвалился на 11,5% относительно 2024 года. Это значительное ускорение падения является основным драйвером общего сокращения товарооборота.

В отличие от экспорта, динамика импорта изменилась на противоположную. В 2024 году импорт сократился на 7,8% по сравнению с 2023 годом, а в 2025 году показал рост на 1,9% к 2024 году. Этот разворот от спада к росту может свидетельствовать о восстановлении внутреннего спроса, изменении структуры потребления или логистических цепочек. Импорт в 2025 году даже превысил уровень предыдущего года, достигнув около 101,9%.

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Минус телефоны, плюс пшеница

В экспорте доля сырой нефти и нефтепродуктов заметно сократилась в 2025 году (с 57,3% до 52,5%). Это может быть связано как с колебаниями мировых цен, так и с попытками диверсификации. Примечательно, что в топ-5 экспортных товаров появились пшеница и меслин, что говорит о росте сельскохозяйственного экспорта.

В импорте наблюдается значительный рост доли лекарственных средств (с 3,3% до 3,9%), что может быть вызвано увеличением потребления, инвестициями в здравоохранение или изменением логистики поставок. Телефонные аппараты, входившие в топ-5 импорта в 2024 году, выпали из него.

Среди экспортных партнеров заметно снизилась доля Китая (с 18% до 15,5%). В то же время наблюдается рост доли Турции (с 4,1% до 4,9%), что может свидетельствовать о диверсификации экспортных рынков.

Таким образом, на основе нашего анализа можно сделать следующие выводы: внешнеторговый оборот Казахстана в начале 2025 года показывает углубление общего спада, что обусловлено в первую очередь значительным обвалом экспорта. Однако этот спад скрывает важные разнонаправленные тренды: импорт, напротив, начал расти, что может быть признаком оживления внутреннего спроса.

Ранее мы рассказали о том, что снижение объема экспорта из Казахстана является прямым последствием конфликта в Украине и смены администрации в США. Главной угрозой для внешней торговли страны стали колебания спроса на сырье. Вторым по значимости фактором оказались валютные и инвестиционные риски.

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Андрей Зубов
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