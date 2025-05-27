Минфин утвердил новые правила составления и публикации гражданского бюджета

Приказом министра финансов от 21 мая 2025 года утверждены Правила составления, представления и публикации гражданского бюджета на стадиях планирования и исполнения бюджета, сообщает Zakon.kz.

Гражданский бюджет – информация, раскрывающая основные положения республиканского и местных бюджетов, публикуемая в доступной для общественности форме.

Публикация гражданского бюджета осуществляется на официальных интернет-ресурсах центральных, местных государственных органов, субъектов квазигосударственного сектора, в том числе в обязательном порядке на интернет-портале открытых бюджетов в отдельно созданной вкладке "Гражданский бюджет".

Гражданский бюджет составляется на следующих стадиях бюджетного процесса: планирования (формирования, утверждения, уточнения), исполнения бюджета.

Формирование и публикация гражданского бюджета обеспечивается:

центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию на стадии планирования республиканского бюджета;

центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета на стадии исполнения республиканского бюджета;

областным акиматом, акиматом города республиканского значения, столицы, районным (города областного значения) акиматом, аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, местными уполномоченными органами по государственному планированию на стадии планирования местных бюджетов;

областным акиматом, акиматом города республиканского значения, столицы, районным (города областного значения) акиматом, аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, местными уполномоченными органами по исполнению бюджета на стадии исполнения местных бюджетов;

администраторами бюджетных программ по расходам бюджета в разрезе бюджетных программ;

субъектами квазигосударственного сектора по получаемым бюджетным средствам.

Предусматривается, что содержание гражданского бюджета излагается лаконично, понятно, в доступной для восприятия граждан форме. При его публикации используются инфографика, рисунки, схемы, диаграммы, таблицы и другие презентационные формы. Объемные материалы представляются в машиночитаемом формате (таблицы – в Excel, текстовый материал – в Word).

Разделы гражданского бюджета дополняются информацией, специфичной для данного региона.

Центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, местными уполномоченными органами по государственному планированию, акиматами при описании бюджетного процесса указываются основные процедуры планирования бюджета:

кем и как планируется бюджет;

кем рассматривается и в соответствии с каким нормативным правовым актом утверждается бюджет;

Уполномоченными органами по исполнению бюджета и акиматами при описании бюджетного процесса указываются основные процедуры исполнения бюджета:

кто обеспечивает исполнение бюджета;

основные этапы исполнения соответствующего бюджета по поступлениям и расходам;

информация об источниках и направлениях использования национальных ресурсов;

детализированные данные согласно бюджетной классификации на всех этапах бюджетного процесса;

в случае внесения изменений и дополнений в Бюджетный кодекс указывается краткая информация поправок, когда и по какой причине были внесены поправки;

составления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год.

Также утвержден порядок:

На стадии планирования (формирования, утверждения, уточнения) бюджета. На стадии исполнения бюджета. Порядок публикации гражданского бюджета.

Приказ вводится в действие с 6 июня 2025 года.

При этом ранее действовавший приказ от 9 января 2018 года "Об утверждении Правил составления и представления гражданского бюджета на стадиях бюджетного планирования и исполнения бюджетов" и поправки к нему утратили силу.