Налоговые проверки: что важно знать налогоплательщикам

Налоговые органы Казахстана проводят периодические проверки на основе оценки степени риска, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете государственных доходов МФ РК, такой подход позволяет обеспечить прозрачность и справедливость – отбор компаний для проверок осуществляется автоматически с помощью специальной системы управления рисками.

График проверок утверждается Министерством финансов РК дважды в год и публикуется на официальном сайте ведомства:

до 25 декабря – на следующий год,

до 25 мая – на второе полугодие.

"О начале проверки налогоплательщика уведомляют не позднее чем за 30 дней. Сама проверка длится 30 рабочих дней, но может быть продлена – до 45 или 60 рабочих дней в зависимости от решения налогового органа", – говорится в сообщении.

Сроки могут приостанавливаться, например, при запросе дополнительных документов или сведений от банков и госорганов. О приостановлении или возобновлении налогоплательщика обязательно уведомляют.

По завершении проверки вручается акт. В случае выявления нарушений – уведомление о результатах, которое необходимо исполнить в течение 30 рабочих дней. При несогласии можно подать жалобу в уполномоченные органы или в суд.

Ранее в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана ответили на жалобы предпринимателей, которые пожаловались на появление долгов и блокировку счетов.

