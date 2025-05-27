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Финансы

Налоговые проверки: что важно знать налогоплательщикам

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 19:06 Фото: pexels
Налоговые органы Казахстана проводят периодические проверки на основе оценки степени риска, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете государственных доходов МФ РК, такой подход позволяет обеспечить прозрачность и справедливость – отбор компаний для проверок осуществляется автоматически с помощью специальной системы управления рисками.

График проверок утверждается Министерством финансов РК дважды в год и публикуется на официальном сайте ведомства:

  • до 25 декабря – на следующий год,
  • до 25 мая – на второе полугодие.
"О начале проверки налогоплательщика уведомляют не позднее чем за 30 дней. Сама проверка длится 30 рабочих дней, но может быть продлена – до 45 или 60 рабочих дней в зависимости от решения налогового органа", – говорится в сообщении.

Сроки могут приостанавливаться, например, при запросе дополнительных документов или сведений от банков и госорганов. О приостановлении или возобновлении налогоплательщика обязательно уведомляют.

По завершении проверки вручается акт. В случае выявления нарушений – уведомление о результатах, которое необходимо исполнить в течение 30 рабочих дней. При несогласии можно подать жалобу в уполномоченные органы или в суд.

Ранее в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана ответили на жалобы предпринимателей, которые пожаловались на появление долгов и блокировку счетов. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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