Токаев обсудил с главой ФАО глобальную продовольственную безопасность в Астане

Глава государства подчеркнул важность сотрудничества в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и устойчивого сельскохозяйственного развития.



Министерство сельского хозяйства Казахстана поддерживает тесное партнерство с бюро FAO и успешно реализовало 27 проектов. В настоящее время реализуется еще 14 проектов в таких областях, как управление природными ресурсами на подверженных засухе и засолению сельскохозяйственных землях, устойчивое развитие аквакультуры, управление почвенными ресурсами.