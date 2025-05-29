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Финансы

Токаев обсудил с главой ФАО глобальную продовольственную безопасность в Астане

Цюй Дунъюем, Касым-Жомарт Токаев, Астана, форум, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 18:34 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 29 мая провел встречу с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюем, прибывшим в Казахстан для участия в Международном форуме "Астана", сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул важность сотрудничества в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и устойчивого сельскохозяйственного развития.

Министерство сельского хозяйства Казахстана поддерживает тесное партнерство с бюро FAO и успешно реализовало 27 проектов. В настоящее время реализуется еще 14 проектов в таких областях, как управление природными ресурсами на подверженных засухе и засолению сельскохозяйственных землях, устойчивое развитие аквакультуры, управление почвенными ресурсами.

Цюй Дунъюй отметил значительную роль Казахстана в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и оказании гуманитарной помощи.

Собеседники уделили отдельное внимание продвижению национального бренда – алматинского апорта. Казахстан официально признан родиной данного сорта яблок. В завершение беседы стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства для достижения взаимовыгодных результатов.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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