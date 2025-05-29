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События

Токаев: ООН должна оставаться безальтернативной платформой для обеспечения мира

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 19:04 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 мая провел встречу с группой высоких представителей ООН, сообщает Zakon.kz.

Глава государства встретился с заместителем генерального секретаря ООН – специальным посланником генерального секретаря ООН по вопросам цифровых и передовых технологий Амандипом Сингхом Гиллом, заместителем генерального секретаря ООН – заместителем администратора Программы развития ООН Хаолян Шу, специальным представителем генерального секретаря ООН по Афганистану и главой Миссии ООН по содействию Афганистану Розой Отунбаевой, помощником генерального секретаря ООН по делам молодежи Фелипе Паульером.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что участие столь представительной делегации ООН в Международном форуме "Астана" служит свидетельством общей приверженности многостороннему и конструктивному диалогу", – говорится в сообщении. 

Президент Казахстана убежден, что в нынешних условиях геополитической нестабильности ООН должна оставаться универсальной и безальтернативной организацией в деле обеспечения мира, безопасности и развития.

Ранее Токаев обсудил с главой ФАО глобальную продовольственную безопасность в Астане. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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