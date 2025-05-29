Токаев: ООН должна оставаться безальтернативной платформой для обеспечения мира

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 мая провел встречу с группой высоких представителей ООН, сообщает Zakon.kz.

Глава государства встретился с заместителем генерального секретаря ООН – специальным посланником генерального секретаря ООН по вопросам цифровых и передовых технологий Амандипом Сингхом Гиллом, заместителем генерального секретаря ООН – заместителем администратора Программы развития ООН Хаолян Шу, специальным представителем генерального секретаря ООН по Афганистану и главой Миссии ООН по содействию Афганистану Розой Отунбаевой, помощником генерального секретаря ООН по делам молодежи Фелипе Паульером.



"Касым-Жомарт Токаев отметил, что участие столь представительной делегации ООН в Международном форуме "Астана" служит свидетельством общей приверженности многостороннему и конструктивному диалогу", – говорится в сообщении.

Президент Казахстана убежден, что в нынешних условиях геополитической нестабильности ООН должна оставаться универсальной и безальтернативной организацией в деле обеспечения мира, безопасности и развития.

Ранее Токаев обсудил с главой ФАО глобальную продовольственную безопасность в Астане.

