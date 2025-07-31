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Казахстан построит ТЭЦ в Семее, Кокшетау и Усть-Каменогорске самостоятельно

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 13:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве 31 июля 2025 года рассказал, какое решение принято по поводу строительства трех ТЭЦ. Ранее их планировали построить россияне, передает корреспондент Zakon.kz.

Роман Скляр отметил, что компания "Интер РАО" должна была получить экспортное финансирование.

"К сожалению, они не смогли это сделать, поэтому было принято решение построить их самостоятельно. Вчера в СМИ выходила информация, начали активную фазу строительства Кокшетауской ТЭЦ, заказчиком выступает компания "Самрук-Энерго". То же самое будет со станциями в Семее и Усть-Каменогорске. Если мы получим предложения от российских коллег по финансированию, "Самрук-Энерго" может выбрать их партнерами. Здесь никаких препятствий не будет", – добавил он.

Это делается, по его словам, для того, чтобы сама станция только за счет рынка мощности могла предложить тариф, который не превышает существующие пределы.

"Сметы еще нет, но общая стоимость единицы мощности за киловатт-час – от 2 до 2,5 млн долларов за гигаватт", – резюмировал первый зампремьера.

9 июля 2025 года вице-министр энергетики Бахытжан Ильясов сообщил, что все еще ведется поиск инвесторов по строительству трех ТЭЦ в Казахстане. Ранее их планировали построить россияне. По его словам, в качестве инвесторов могут выступить энергетические компании из Китая и Кореи.

15 июля 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что все три проекта не лягут нагрузкой на бюджет страны.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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