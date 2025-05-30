Курс доллара снова вырос на торгах 30 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,81 тенге, поднявшись на 1,69 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 6,48 тенге (+0,04).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,73 тенге (-0,10).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,3-512,7 тенге, евро – по 579-583 тенге, рубли – по 6,39-6,51 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 30 мая.
Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,38%, до 63,59 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,44%, до 61,21 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 509,26 тенге, евро – 574,75 тенге, рубля – 6,46 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 мая, можно здесь.