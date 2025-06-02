Депутат указала на проблемные вопросы в бюджетах регионов

Вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева 2 июня 2025 года акцентировала внимание на проблемных вопросах распределения госсредств из республиканского бюджета регионам, сообщает Zakon.kz.

Она напомнила, что осенью Парламент будет рассматривать новые трехлетние законы: о трансфертах общего характера, о республиканском бюджете. Эти документы будут подготовлены по новому Бюджетному кодексу, который президент подписал в марте.

Сейчас правительство разрабатывает новую методику, по которой будет рассчитываться, сколько денег из республиканского бюджета отдавать регионам. Нужно понять, насколько эта новая система эффективна, чтобы успеть устранить ее недостатки до принятия закона.

"В стране Атырауская область, города Астана и Алматы являются донорами, а остальные семнадцать регионов – субвенционными. Они получают значительный объем трансфертов общего характера из республиканского бюджета на возмещение своих расходов. Из указанных трех доноров в республиканский бюджет в 2024 году поступило 470 млрд тенге, а из республиканского бюджета регионам выделено более 5,3 трлн тенге в виде субвенций. Вы видите разницу", – сказал Дания Еспаева.

Таким образом, почти вся страна зависит от бюджета центра. Доходы регионов растут, но и субвенции увеличиваются. Объем субвенций в 2014 году составил 978 млрд тенге, в 2024 году – 5,3 трлн тенге, то есть за 10 лет вырос более чем в 5 раз.

Кроме того, имеются целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета: на создание инфраструктуры регионов, например, строительство социальных объектов. Однако уровень инфраструктуры и обеспечения регионов услугами разный. Это отражается на экономических показателях регионов. Разница в уровне жизни и дохода на человека в регионах может достигать в 10 раз.

Дания Еспаева отметила, что при расчете направляемых трансфертов берутся собственные прогнозы регионов и объемы выделяемых трансфертов зависят от них. Но здесь наблюдается реальное перевыполнение, даже в отдельных местах достигает 40%.

"Тогда возникает вопрос: является ли это ошибкой в планировании или преднамеренным снижением прогноза доходов для получения больших средств из центра", – задалась вопросом она.

Ранее сообщалось, что местным бюджетам с 2026 года дополнительно передадут доходы на 100 млрд тенге.