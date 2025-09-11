Депутат указала на перекосы бюджета Казахстана

Вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева на презентации трехлетнего бюджета 11 сентября 2025 года раскритиковала подходы по планированию расходной части госбюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

Еспаева обратила внимание на существенные проблемы в социальной сфере. Среди них – рост расходов на социальную поддержку по сравнению с доходами бюджета.

"Президент привел в пример Астану и отметил, что вместо создания условий для ускоренного развития города столичный акимат вынужден тратить значительные средства на социальные нужды. Их доля в городском бюджете уже достигла 60%", – сказала она.

Обратила она внимание и на низкую отдачу от бюджетных средств.

"Президент отметил, что акиматы направляют средства из корпоративных налогов в регионы на неэффективные проекты, такие как укладка тротуарной плитки вдоль улиц. Подобная расточительность приводит к недофинансированию социально значимых отраслей, таких как теплоснабжение, водоснабжение, здравоохранение, образование, и требует дополнительного перераспределения бюджетных средств из центра в рамках межбюджетных отношений", – пояснила она.

8 сентября 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил повысить надежность качества услуг ЖКХ. По его словам, модернизация и цифровизация жилищно-коммунальной и водной инфраструктуры – задача первоочередной важности.