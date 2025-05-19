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Общество

На рост госдолга Казахстана указала депутат

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Вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева во время обсуждения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2024 год рассказала о проблемах, которые допускает правительство в этом направлении, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, уже стало традицией, что депутатский корпус ежегодно поднимает практически одни и те же проблемы, которые допускает правительство при исполнении бюджета.

"Из года в год приходится говорить о том, что исполнение бюджета сопровождает увеличение размера государственного долга. И 2024 год не исключение. Госдолг вырос на 17,2% по сравнению с данными за 2023 год", – сказала депутат.

Сохраняется, по ее словам, высокий уровень средств, использованных неэффективно.

"По данным Высшей аудиторской палаты, в 2024 году объемы неэффективного использования бюджетных средств и активов выросли почти в два раза (в 2023 году – 250,2 млрд тенге, в 2024 году – 475 млрд тенге. – Прим. ред.), а общий объем установленных нарушений составил 862 млрд тенге (в 2023 году – 523 млрд тенге. – Прим. ред.). Бюджет в течение 2024 года корректировался рекордное количество – 12 раз. Что свидетельствует о низком качестве планирования. Сохраняются системные проблемы в деятельности квазигоссектора, такие как зависимость от бюджета, значительные долговые обязательства и так далее", – подчеркнула депутат.

По итогам 2024 года не освоено порядка 92 млрд тенге. Наибольшее неосвоение в этом году допустили министерства финансов, труда и социальной защиты населения, транспорта, которые не освоили более 20 млрд тенге каждый.

"Согласно отчету Высшей аудиторской палаты, в структуре расходов в 2024 году значительную часть занимают: социальная поддержка населения, обслуживание государственного долга и финансовая помощь регионам. Как видим, такая структура расходов не направлена на развитие экономики страны. В 2024 году к вышеуказанным проблемам прибавились еще и неисполнение доходной части бюджета по всем разделам (налоговые, неналоговые, трансферты) и, как следствие, недофинансирование средств из бюджета – около 422 млрд тенге", – резюмировала Дания Еспаева.

14 мая депутат Мажилиса Татьяна Савельева сообщила, что, по предварительной оценке, в 2024 году рост ВВП составил 4,8%, что на 0,5 процентных пункта ниже одобренного прогноза социально-экономического развития страны.

28 января 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева раскритиковал распределение республиканского бюджета, обратив внимание на проблему: недостаточный объем "бюджета развития".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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