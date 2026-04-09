В Казахстане утвердили критерии отнесения объектов информатизации к ИИ

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 1 апреля 2026 года утвердил критерии отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Для отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта применяются следующие критерии: компьютерное зрение: выявление, идентификация и анализ объектов, событий или признаков в определенной среде;

обработка данных с целью извлечения структурной, текстовой или контекстной информации;

формирование цифровых моделей или репрезентаций окружающей среды, включая 3D-реконструкцию и пространственную навигацию;

автономная семантическая сегментация, классификация ‎и идентификация объектов, разбиение на подобъекты и распознавание отдельных деталей, в том числе в режиме реального времени;

обеспечение взаимодействия с виртуальными или дополненными средами посредством обработки визуальной информации;

диагностика, контроль и выявление закономерностей и аномалий, рисков и прогнозирования их последствий в различных областях (процессах); обработка естественного языка: анализ, интерпретация текстовой и устной речи;

анализ семантики и синтаксиса текстов;

распознавание и преобразование речи в текст;

распознавание намерений и эмоционального окраса речи или текста;

машинный перевод;

выделение наиболее важной информации из контекста и синтез уникальных текстов, в том числе для автоматической и полуавтоматической суммаризации (аннотирования, реферирования) текстов, для создания ассистентов полуавтоматической генерации контента, для синтеза субтитров ‎и сурдоперевода, аннотирования изображений и видео; распознавание и синтез речи: мультизадачные голосовые ассистенты, способные одновременно выполнять несколько функций через голосовое взаимодействие;

проверка подлинности личности с помощью голосовых характеристик для аутентификации пользователей;

распознавание речи в сложных условиях, таких как шумы или большие расстояния;

распознавание сложных речевых конструкций и сленга для повышения точности систем поиска и взаимодействия с пользователями;

управление эмоциями и интонацией в синтезированной речи для создания более естественного звучания, например, в художественном чтении;

синтез речи на различных языках для использования в переводческих и мультиязычных приложениях;

распознавание антропологических признаков по голосу;

распознавание эмоциональных оттенков речи для улучшения взаимодействия с голосовыми ассистентами и переводчиками; интеллектуальные системы поддержки принятия решений: предиктивная и прескриптивная аналитика для прогнозирования развития ситуаций и автоматизации процессов принятия решений в реальном времени;

анализ и прогнозирование событий на основе исторических данных, включая обработку открытых и неструктурированных данных для формирования обоснованных рекомендаций по принятию решений;

оценка, оптимизация и тестирование качества моделей машинного обучения для повышения их эффективности и точности без необходимости применения в реальных условиях;

моделирование поведения объектов, участников процессов для предсказания их действий в различных сценариях; генерация синтетических результатов деятельности, независимо от создания изображений, видео, аудио, текстов или их комбинаций: модификация существующих данных с целью формирования новых объектов или событий;

имитация внешности, голоса, поведения физических лиц или событий, которые фактически не происходили;

автоматическое или полуавтоматическое формирование контента;

генерация мультимедийного контента; машинное обучение: обучение моделей на основе исторических данных с целью прогнозирования будущих событий или поведения объектов в различных областях;

классификация данных и объектов для их дальнейшего анализа;

кластеризация данных, разделение на группы по схожести для выявления скрытых паттернов;

обработка неструктурированных данных, таких как текст, изображения и звуки, для извлечения значимой информации. Приказ вводится в действие с 19 апреля 2026 года.

