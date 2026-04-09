#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Право

В Казахстане утвердили критерии отнесения объектов информатизации к ИИ

Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 1 апреля 2026 года утвердил критерии отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Для отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта применяются следующие критерии:

компьютерное зрение:

  • выявление, идентификация и анализ объектов, событий или признаков в определенной среде;
  • обработка данных с целью извлечения структурной, текстовой или контекстной информации;
  • формирование цифровых моделей или репрезентаций окружающей среды, включая 3D-реконструкцию и пространственную навигацию;
  • автономная семантическая сегментация, классификация ‎и идентификация объектов, разбиение на подобъекты и распознавание отдельных деталей, в том числе в режиме реального времени;
  • обеспечение взаимодействия с виртуальными или дополненными средами посредством обработки визуальной информации;
  • диагностика, контроль и выявление закономерностей и аномалий, рисков и прогнозирования их последствий в различных областях (процессах);

обработка естественного языка:

  • анализ, интерпретация текстовой и устной речи;
  • анализ семантики и синтаксиса текстов;
  • распознавание и преобразование речи в текст;
  • распознавание намерений и эмоционального окраса речи или текста;
  • машинный перевод;
  • выделение наиболее важной информации из контекста и синтез уникальных текстов, в том числе для автоматической и полуавтоматической суммаризации (аннотирования, реферирования) текстов, для создания ассистентов полуавтоматической генерации контента, для синтеза субтитров ‎и сурдоперевода, аннотирования изображений и видео;

распознавание и синтез речи:

  • мультизадачные голосовые ассистенты, способные одновременно выполнять несколько функций через голосовое взаимодействие;
  • проверка подлинности личности с помощью голосовых характеристик для аутентификации пользователей;
  • распознавание речи в сложных условиях, таких как шумы или большие расстояния;
  • распознавание сложных речевых конструкций и сленга для повышения точности систем поиска и взаимодействия с пользователями;
  • управление эмоциями и интонацией в синтезированной речи для создания более естественного звучания, например, в художественном чтении;
  • синтез речи на различных языках для использования в переводческих и мультиязычных приложениях;
  • распознавание антропологических признаков по голосу;
  • распознавание эмоциональных оттенков речи для улучшения взаимодействия с голосовыми ассистентами и переводчиками;

интеллектуальные системы поддержки принятия решений:

  • предиктивная и прескриптивная аналитика для прогнозирования развития ситуаций и автоматизации процессов принятия решений в реальном времени;
  • анализ и прогнозирование событий на основе исторических данных, включая обработку открытых и неструктурированных данных для формирования обоснованных рекомендаций по принятию решений;
  • оценка, оптимизация и тестирование качества моделей машинного обучения для повышения их эффективности и точности без необходимости применения в реальных условиях;
  • моделирование поведения объектов, участников процессов для предсказания их действий в различных сценариях;

генерация синтетических результатов деятельности, независимо от создания изображений, видео, аудио, текстов или их комбинаций:

  • модификация существующих данных с целью формирования новых объектов или событий;
  • имитация внешности, голоса, поведения физических лиц или событий, которые фактически не происходили;
  • автоматическое или полуавтоматическое формирование контента;
  • генерация мультимедийного контента;

машинное обучение:

  • обучение моделей на основе исторических данных с целью прогнозирования будущих событий или поведения объектов в различных областях;
  • классификация данных и объектов для их дальнейшего анализа;
  • кластеризация данных, разделение на группы по схожести для выявления скрытых паттернов;
  • обработка неструктурированных данных, таких как текст, изображения и звуки, для извлечения значимой информации.

Приказ вводится в действие с 19 апреля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: