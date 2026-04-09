В Казахстане утвердили критерии отнесения объектов информатизации к ИИ
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 1 апреля 2026 года утвердил критерии отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.
Для отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта применяются следующие критерии:
компьютерное зрение:
- выявление, идентификация и анализ объектов, событий или признаков в определенной среде;
- обработка данных с целью извлечения структурной, текстовой или контекстной информации;
- формирование цифровых моделей или репрезентаций окружающей среды, включая 3D-реконструкцию и пространственную навигацию;
- автономная семантическая сегментация, классификация и идентификация объектов, разбиение на подобъекты и распознавание отдельных деталей, в том числе в режиме реального времени;
- обеспечение взаимодействия с виртуальными или дополненными средами посредством обработки визуальной информации;
- диагностика, контроль и выявление закономерностей и аномалий, рисков и прогнозирования их последствий в различных областях (процессах);
обработка естественного языка:
- анализ, интерпретация текстовой и устной речи;
- анализ семантики и синтаксиса текстов;
- распознавание и преобразование речи в текст;
- распознавание намерений и эмоционального окраса речи или текста;
- машинный перевод;
- выделение наиболее важной информации из контекста и синтез уникальных текстов, в том числе для автоматической и полуавтоматической суммаризации (аннотирования, реферирования) текстов, для создания ассистентов полуавтоматической генерации контента, для синтеза субтитров и сурдоперевода, аннотирования изображений и видео;
распознавание и синтез речи:
- мультизадачные голосовые ассистенты, способные одновременно выполнять несколько функций через голосовое взаимодействие;
- проверка подлинности личности с помощью голосовых характеристик для аутентификации пользователей;
- распознавание речи в сложных условиях, таких как шумы или большие расстояния;
- распознавание сложных речевых конструкций и сленга для повышения точности систем поиска и взаимодействия с пользователями;
- управление эмоциями и интонацией в синтезированной речи для создания более естественного звучания, например, в художественном чтении;
- синтез речи на различных языках для использования в переводческих и мультиязычных приложениях;
- распознавание антропологических признаков по голосу;
- распознавание эмоциональных оттенков речи для улучшения взаимодействия с голосовыми ассистентами и переводчиками;
интеллектуальные системы поддержки принятия решений:
- предиктивная и прескриптивная аналитика для прогнозирования развития ситуаций и автоматизации процессов принятия решений в реальном времени;
- анализ и прогнозирование событий на основе исторических данных, включая обработку открытых и неструктурированных данных для формирования обоснованных рекомендаций по принятию решений;
- оценка, оптимизация и тестирование качества моделей машинного обучения для повышения их эффективности и точности без необходимости применения в реальных условиях;
- моделирование поведения объектов, участников процессов для предсказания их действий в различных сценариях;
генерация синтетических результатов деятельности, независимо от создания изображений, видео, аудио, текстов или их комбинаций:
- модификация существующих данных с целью формирования новых объектов или событий;
- имитация внешности, голоса, поведения физических лиц или событий, которые фактически не происходили;
- автоматическое или полуавтоматическое формирование контента;
- генерация мультимедийного контента;
машинное обучение:
- обучение моделей на основе исторических данных с целью прогнозирования будущих событий или поведения объектов в различных областях;
- классификация данных и объектов для их дальнейшего анализа;
- кластеризация данных, разделение на группы по схожести для выявления скрытых паттернов;
- обработка неструктурированных данных, таких как текст, изображения и звуки, для извлечения значимой информации.
Приказ вводится в действие с 19 апреля 2026 года.
