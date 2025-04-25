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Финансы

Определен интегратор в области бюджетного процесса

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 14:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр финансов РК подписал приказ от 17 апреля 2025 года "Об определении интегратора в области бюджетного процесса", сообщает Zakon.kz.

"Определить интегратором в области бюджетного процесса акционерное общество "Центр электронных финансов", – говорится в документе.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

При этом отменен приказ первого вице-министра финансов РК от 24 февраля 2020 года "Об определении интегратора в области бюджетного процесса".

Ранее мы рассказали, что утвержден План счетов бухучета госучреждений.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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