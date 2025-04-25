Определен интегратор в области бюджетного процесса
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр финансов РК подписал приказ от 17 апреля 2025 года "Об определении интегратора в области бюджетного процесса", сообщает Zakon.kz.
"Определить интегратором в области бюджетного процесса акционерное общество "Центр электронных финансов", – говорится в документе.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
При этом отменен приказ первого вице-министра финансов РК от 24 февраля 2020 года "Об определении интегратора в области бюджетного процесса".
Ранее мы рассказали, что утвержден План счетов бухучета госучреждений.
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