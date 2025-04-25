Определен интегратор в области бюджетного процесса

Министр финансов РК подписал приказ от 17 апреля 2025 года "Об определении интегратора в области бюджетного процесса", сообщает Zakon.kz.

"Определить интегратором в области бюджетного процесса акционерное общество "Центр электронных финансов", – говорится в документе.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

При этом отменен приказ первого вице-министра финансов РК от 24 февраля 2020 года "Об определении интегратора в области бюджетного процесса".

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