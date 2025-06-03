Рубль начал плавное падение после переговоров в Стамбуле – как отреагирует тенге

Переговоры России и Украины в Стамбуле 2 июня 2025 года, на которые возлагались определенные надежды, не принесли ощутимых прорывов. Это моментально отразилось на российской валюте: Банк России повысил официальный курс доллара до 79,1285 рубля с 78,6171 рубля, сообщает Zakon.kz.

Импорт растет, экспорт сжимается

Аналогично с курсом доллара в России выросли курсы евро (до 90,3770 рубля) и юаня (до 10,9452 рубля). А вот в Казахстане курс рубля к тенге, по данным Нацбанка РК, снизился до 6,46 с 6,51.

Как полагает российский эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев, геополитика – один из главных факторов курсообразования рубля.

"Инвесторы, похоже, не питали особых иллюзий в отношении стамбульских переговоров, к тому же новостной фон в выходные был очень напряженным". Александр Шепелев

Наблюдаемое ослабление рубля, по мнению экспертов, обусловлено и другими фундаментальными экономическими факторами.

Восстановление импорта. Если в I квартале 2025 года импорт товаров и услуг был на 3% ниже уровня аналогичного периода 2024 года, то в мае прирост составил 8,9% в годовом выражении. Это свидетельствует о наращивании запасов импортерами, пользующимися относительно сильным рублем.

Сокращение экспортной выручки. В то же время поступления экспортной выручки сокращаются. Причины – снижение мировых цен на нефть и другие ключевые российские экспортные товары. Решение ОПЕК+ от 31 мая об очередном внеплановом увеличении добычи нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле, вероятно, усугубит ситуацию, способствуя дальнейшему снижению цен на "черное золото".

Еще одним фактором давления на рубль станет возможное изменение монетарной политики ЦБ РФ.

На фоне снижения темпов инфляции (до 9,9% в годовом выражении) не исключается смягчение денежно-кредитной политики Банка России. На последнем апрельском заседании ЦБ сохранил ставку на уровне 21%, но убрал из релиза сигнал о возможном дальнейшем ужесточении. Следующее заседание по ставке пройдет 6 июня, и если на июньском заседании ЦБ задаст вектор на снижение ставки, курсы валют могут пойти вверх против рубля, прогнозирует финансист Александр Потавин.

"Слом тренда по рублю привлечет спекулянтов, которые будут покупать валюту за рубли, а не наоборот, как мы видим сейчас". Александр Потавин

Фото: Zakon.kz

Плавное снижение рубля и влияние на тенге

Консенсус-прогноз российского агентства Cbonds предполагает постепенное ослабление рубля:

II квартал 2025 года: в среднем 85,1 рубля за доллар

III квартал 2025 года: 90,9 рубля за доллар

IV квартал 2025 года: 98 рублей за доллар

II квартал 2026 года: курс доллара превысит 100 рублей.

При этом есть важное замечание: долгосрочные прогнозы для экономик, находящихся в условиях геополитической напряженности, всегда сопряжены с высокой степенью неопределенности.

"Снижение курса рубля неизбежно отразится на казахстанском тенге", – уверен финансист Арсен Темирбаев.

"С учетом текущей стабильности и отсутствия резких экономических или политических шоков курс рубля к тенге ожидается в пределах 6,3-6,5 тенге за 1 рубль. Возможны незначительные колебания в зависимости от динамики рубля на международных рынках и внутренней экономической ситуации в России и Казахстане". Арсен Темирбаев

Фото: Zakon.kz

Таким образом, плавное падение рубля, обусловленное комплексом геополитических и экономических факторов, становится очевидным трендом. Эта динамика будет внимательно отслеживаться рынками и окажет влияние на региональные валюты, включая казахстанский тенге.

Ранее мы рассказали, какие угрозы для курса рубля ожидаются в июне 2025 года.