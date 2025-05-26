Рубль может рухнуть уже в июне: готов ли тенге к новым испытаниям

В мае 2025 года российский рубль укрепился до максимумов двухлетней давности, и сегодня курс доллара продолжает падать, достигнув, по данным Банка России, 79,7108 рубля. Насколько стабильно такое укрепление и не ожидают ли рубль сильные потрясения в ближайшее время – в материале Zakon.kz.

Анатомия нестабильности рубля

Текущая стабильность рубля вызывает вопросы у многих экспертов как в России, так и за рубежом. Как отметил недавно экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, сила доллара – это отражение финансовой мощи Америки: огромный фондовый рынок, огромный облигационный рынок, огромный денежный рынок, где всегда можно совершить операцию с "низкими транзакционными издержками".

Что же касается российского рубля, то Улюкаев дает крайне настораживающий прогноз.

"Я думаю, что вероятность движения рубля к 100 за один доллар гораздо больше, чем вероятность движения к 60. Рубль переоценен во многом потому, что очень высоки ставки: ключевая ставка и вся совокупность связанных с ней ставок на российском денежном рынке". Алексей Улюкаев

Факторы давления на рубль в июне 2025 года

В то время как в мае рубль демонстрировал завидную устойчивость, поддерживаемый геополитическими новостями, рекордными продажами валютной выручки экспортерами и жесткой монетарной политикой, в июне, по мнению экспертов, эти факторы могут ослабнуть или даже обернуться против российской валюты. Аналитики РБК выделают несколько важных векторов.

Сокращение притока валюты от экспортеров при росте спроса от импортеров. В апреле-мае предложение валюты было повышенным на фоне низкого спроса, что привело к переукреплению рубля. По данным ЦБ, экспортеры продавали около 90% своей валютной выручки при норме в 36%, стремясь получить дополнительный доход от высоких рублевых ставок. Однако с приходом лета этот фактор может ослабнуть.

Монетарный разворот. На последнем апрельском заседании ЦБ РФ сохранил ставку на рекордно высоком уровне – 21% годовых, но убрал из релиза сигнал о возможном дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. На фоне снижения темпа роста инфляции (до 9,9% в годовом выражении к концу мая) не исключен вариант летнего монетарного разворота, что сыграет против рубля.

Изменение геополитической ситуации. Укрепление рубля активизировалось именно после геополитических триггеров, в частности, переговоров между Россией и США, подчеркивает аналитик Наталья Ващелюк.

"Ухудшение внешних условий может вернуть девальвационные ожидания и сделать менее привлекательным использование дифференциала процентных ставок". Наталья Ващелюк

Снижение цен на нефть. Стоимость нефти Brent с конца марта по 23 мая снизилась более чем на 13%, до 64-65 за баррель.

"Изменение экспортных цен обычно транслируется в динамику валютного рынка с лагом примерно в два-три месяца. В результате в июне экспортная выручка, вероятно, снизится, а рубль ослабнет". Наталья Ващелюк

Прогнозы экспертов на июнь 2025 года

Однако есть один фактор, который явно выступит на стороне рубля. Это ослабление доллара относительно других мировых валют. Ведь индекс доллара (DXY) сейчас торгуется ниже 100 пунктов, что означает потерю около 10% со своих январских максимумов.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что в июне 2025 года рубль продемонстрирует умеренное ослабление к доллару США. Совокупный прогноз, основанный на оценках аналитиков, предсказывает движение курса доллара в диапазоне 79,6-84,2 рубля.

Резких обвалов при этом не ожидается. Основными факторами такого движения станут внутриэкономические причины, включая возможные корректировки монетарной политики и сокращение притока валютной выручки.

Рубль в зеркале тенге: динамика последних шести месяцев

Анализируя исторические данные, становится очевидной значительная траектория укрепления российского рубля по отношению к казахстанскому тенге за последние полгода. В начале декабря 2024 года курс RUB/KZT составлял 4,75 тенге за рубль. К середине декабря произошел краткосрочный подъем до 5,25 KZT, после чего последовало снижение до 4,75 KZT к середине января 2025 года.

С этого момента, с середины января 2025 года, начался период устойчивого роста. Рубль уверенно преодолевал ключевые психологические барьеры: к концу января курс превысил 5,00 тенге, к концу февраля закрепился выше 5,50, а в середине апреля пересек отметку 6,00 тенге. Кульминацией этого тренда стал май 2025 года, когда курс достиг своего пикового значения 6,43 тенге. По состоянию на 24 мая 2025 года курс находится на уровне 6,39 тенге за рубль, демонстрируя лишь небольшое отступление от абсолютных максимумов.

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Что все это значит для тенге?

Казахстан, будучи ключевым торговым партнером России, не может оставаться равнодушным к динамике рубля, отмечает финансист Арсен Темирбаев.

"Положение рубля для Казахстана, безусловно, имеет первостепенное значение, но не является единственным определяющим фактором. Не менее важны мировые цены на нефть и индекс доллара, которые также оказывают существенное влияние на национальную валюту". Арсен Темирбаев

Укрепление российской валюты традиционно создает давление на инфляцию, делая импорт из России более дорогим. Тем не менее, учитывая относительную стабильность казахстанской экономики и последовательную политику Нацбанка, резкого обвала тенге, скорее всего, не предвидится. Внимание казахстанских финансовых властей будет сосредоточено на мониторинге ситуации и своевременном реагировании на изменения на валютном рынке, подчеркнула в свое время заместитель председателя Нацбанка РК Алия Молдабекова.

"Очевидно, что в настоящее время рынки наших стран находятся и функционируют в разных условиях. Поэтому в данных условиях резкие колебания российского рубля к доллару США не должны находить отражения на обменном курсе тенге/доллар, так как не соответствуют фундаментальным экономическим реалиям". Алия Молдабекова

По мнению спикера, в отличие от тенге рубль подвержен влиянию специфических факторов, в том числе связанных с санкционной составляющей. Следовательно, динамика российского рубля в этих реалиях не должна являться ориентиром – она может способствовать чрезмерной реакции рынка, что потенциально искажает курсообразование на локальном рынке и приводит к излишней волатильности тенге.