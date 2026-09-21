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Право

Изменились правила выпуска ценных бумаг акиматами

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 10:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр финансов приказом от 11 сентября 2026 года внес изменения в Правила выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок изложен в новой редакции: "Об утверждении Правил выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом столицы, области, города республиканского значения".

В самих правилах уточняется ряд понятий.

При этом уточняется, что местные исполнительные органы области являются эмитентами только государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами для обращения на внутреннем рынке для финансирования расходов в соответствии с Перечнем целей заимствований местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения.

Условия, объем и целевое назначение выпуска ценных бумаг местным исполнительным органом столицы, области, города республиканского значения определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса.

При этом заимствование местным исполнительным органом ограничивается установленными лимитом долга соответствующего местного исполнительного органа и объемом средств местного бюджета, направляемых на погашение и обслуживание долга соответствующего местного исполнительного органа.

Указывается, что среднесрочные, долгосрочные, среднесрочные индексированные, долгосрочные индексированные ценные бумаги и государственные ценные бумаги, выпускаемые местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения для обращения на внутреннем рынке для финансирования расходов в соответствии с Перечнем целей заимствований являются купонными эмиссионными ценными бумагами, номинальная стоимость которых составляет 1 000 теңге.

Расчетная база для исчисления суммы купона по среднесрочным, долгосрочным, среднесрочным индексированным, долгосрочным индексированным ценным бумагам и государственным ценным бумагам, выпускаемым местными исполнительными органами для обращения на внутреннем рынке для финансирования расходов в соответствии с Перечнем целей заимствований, – 30 дней в расчетном месяце, 360 дней в расчетном году.

Также уточняется, что государственные ценные бумаги, выпускаемые местными исполнительными органами для обращения на внутреннем рынке для финансирования расходов в соответствии с Перечнем целей заимствований, выпускаются со сроком обращения до 20 лет.

Размещение и погашение государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами, осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается определенное при размещении вознаграждение, называемое купоном.

Выплата купона по государственным ценным бумагам, выпускаемым местными исполнительными органами для обращения на внутреннем рынке для финансирования расходов в соответствии с Перечнем целей заимствований со сроками обращения до 5 лет, осуществляется в дни, установленные эмитентом два раза в год соответствующего года обращения данных ценных бумаг.

Выплата купона по государственным ценным бумагам, выпускаемым местными исполнительными органами для обращения на внутреннем рынке для финансирования расходов в соответствии с Перечнем целей заимствований со сроками обращения от 5 до 20 лет включительно, осуществляется в дни, установленные эмитентом один раз в год соответствующего года обращения данных ценных бумаг.

Сумма купона государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами для обращения на внутреннем рынке для финансирования расходов в соответствии с Перечнем целей заимствований, исчисляется аналогично сумме купона среднесрочных ценных бумаг согласно пункту 1 приложения к настоящим Правилам.

Приказ вводится в действие с 29 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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