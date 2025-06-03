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Право

Для каких целей местные исполнительные органы могут выпускать ценные бумаги

Глобализация, глобальный бизнес, экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 11:10 Фото: pixabay
Правительство приняло постановление от 28 мая 2025 года "Об утверждении перечня целей заимствований местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы", сообщает Zakon.kz.

В документе сказано, что заимствование осуществляется в виде выпуска местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы государственных ценных бумаг.

Данные ценные бумаги выпускают для обращения на внутреннем рынке для финансирования:

  • строительства или приобретения, выкупа жилья или квартир в объектах долевого участия в жилищном строительстве в соответствии с законом "О долевом участии в жилищном строительстве";
  • строительства и модернизации (реконструкции, капитального ремонта) комплексов очистных сооружений сточных вод, сетей и систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в рамках реализации документов Системы государственного планирования и иных документов, не входящих в Систему государственного планирования;
  • реновации школ.

Ранее мы сообщали, что данные меры приняты с целью оказания поддержки социально-экономического развития регионов через выпуск государственных ценных бумаг.

Постановление вводится в действие с 13 июня 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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