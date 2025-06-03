Для каких целей местные исполнительные органы могут выпускать ценные бумаги

Правительство приняло постановление от 28 мая 2025 года "Об утверждении перечня целей заимствований местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы", сообщает Zakon.kz.

В документе сказано, что заимствование осуществляется в виде выпуска местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы государственных ценных бумаг.

Данные ценные бумаги выпускают для обращения на внутреннем рынке для финансирования:

строительства или приобретения, выкупа жилья или квартир в объектах долевого участия в жилищном строительстве в соответствии с законом "О долевом участии в жилищном строительстве";

в объектах долевого участия в жилищном строительстве в соответствии с законом "О долевом участии в жилищном строительстве"; строительства и модернизации (реконструкции, капитального ремонта) комплексов очистных сооружений сточных вод, сетей и систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в рамках реализации документов Системы государственного планирования и иных документов, не входящих в Систему государственного планирования;

(реконструкции, капитального ремонта) комплексов очистных сооружений сточных вод, сетей и систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в рамках реализации документов Системы государственного планирования и иных документов, не входящих в Систему государственного планирования; реновации школ.

Ранее мы сообщали, что данные меры приняты с целью оказания поддержки социально-экономического развития регионов через выпуск государственных ценных бумаг.

Постановление вводится в действие с 13 июня 2025 года.