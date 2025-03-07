#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
495.95
535.28
5.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
495.95
535.28
5.54
Право

В каких случаях местные акиматы могут выпускать ценные бумаги: разработан перечень

Акимат Актюбинской области, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 11:34 Фото: primeminister.kz
Министерство национальной экономики подготовило постановление правительства "Об утверждении перечня целей заимствований местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы", сообщает Zakon.kz.

Проект постановления предусматривает, что местные исполнительные органы смогут выпускать государственные ценные бумаги для обращения на внутреннем рынке с целью финансирования ряда приоритетных направлений в своих регионах.

Перечень целей заимствований включает три ключевых направления:

  • Жилищное строительство – финансирование строительства, приобретения и выкупа жилья, а также участие в долевом строительстве.
  • Модернизация инфраструктуры – реконструкция, строительство и модернизация объектов, таких как очистные сооружения сточных вод, а также объектов тепло- и электроснабжения, в рамках реализации стратегии государственного планирования.
  • Реновация школ – обновление и модернизация образовательных учреждений с целью повышения качества школьного образования.

Документ разрабатывается в рамках реализации положений Бюджетного кодекса РК и направлен на поддержку социально-экономического развития регионов через выпуск государственных ценных бумаг.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 марта.

Ранее мы рассказали, что единообразную административную практику будут формировать в Казахстане.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Дышать станет легче: к содержанию вредных веществ в воздухе предъявляют новые требования
Право
10:54, Сегодня
Дышать станет легче: к содержанию вредных веществ в воздухе предъявляют новые требования
Как будет развиваться газовая отрасль Казахстана: разработан комплексный план
Право
10:45, Сегодня
Как будет развиваться газовая отрасль Казахстана: разработан комплексный план
В Казахстане обновили правила присвоения частот и радиочастот
Право
10:27, Сегодня
В Казахстане обновили правила присвоения частот и радиочастот
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: