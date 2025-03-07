В каких случаях местные акиматы могут выпускать ценные бумаги: разработан перечень

Министерство национальной экономики подготовило постановление правительства "Об утверждении перечня целей заимствований местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы", сообщает Zakon.kz.

Проект постановления предусматривает, что местные исполнительные органы смогут выпускать государственные ценные бумаги для обращения на внутреннем рынке с целью финансирования ряда приоритетных направлений в своих регионах.

Перечень целей заимствований включает три ключевых направления:

Жилищное строительство – финансирование строительства, приобретения и выкупа жилья, а также участие в долевом строительстве.

– финансирование строительства, приобретения и выкупа жилья, а также участие в долевом строительстве. Модернизация инфраструктуры – реконструкция, строительство и модернизация объектов, таких как очистные сооружения сточных вод, а также объектов тепло- и электроснабжения, в рамках реализации стратегии государственного планирования.

– реконструкция, строительство и модернизация объектов, таких как очистные сооружения сточных вод, а также объектов тепло- и электроснабжения, в рамках реализации стратегии государственного планирования. Реновация школ – обновление и модернизация образовательных учреждений с целью повышения качества школьного образования.

Документ разрабатывается в рамках реализации положений Бюджетного кодекса РК и направлен на поддержку социально-экономического развития регионов через выпуск государственных ценных бумаг.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 марта.

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