Тенге укрепился к валютам на торгах 5 июня

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 5 июня 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,19 тенге, снизившись на1,11 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля остался на отметке в 6,45 тенге (-0,04).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 71,10 тенге (-0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 509,9-512,5 тенге, евро – по 582,5-586,5 тенге, рубли – по 6,35-6,47 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 5 июня.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,34%, до 65,08 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,29%, до 63,03 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 511,67 тенге, евро – 582,38 тенге, рубля – 6,53 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 июня, можно здесь.