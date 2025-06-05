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Финансы

Тенге укрепился к валютам на торгах 5 июня

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 15:42 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 5 июня 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,19 тенге, снизившись на1,11 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля остался на отметке в 6,45 тенге (-0,04).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 71,10 тенге (-0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 509,9-512,5 тенге, евро – по 582,5-586,5 тенге, рубли – по 6,35-6,47 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 5 июня.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,34%, до 65,08 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,29%, до 63,03 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 511,67 тенге, евро – 582,38 тенге, рубля – 6,53 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 июня, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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