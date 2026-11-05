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Тенге еще укрепился по отношению к доллару на торгах 5 ноября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 15:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 5 ноября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 451,87 тенге (-0,85).

Курс российского рубля снизился до 5,52 тенге (-0,03).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,85 тенге (+0,028).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,7-452,6 тенге, евро – по 505,1-509,5 тенге, рубли – по 5,25-5,37Те.

Мировые цены на нефть упали на биржах 5 ноября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent, подешевев на 0,39 доллара, составила 94,23 доллара.

На нью-йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена барреля нефти марки Light, подешевев на 0,80 доллара, составила 87,32 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара 452,91 тенге, евро – 509,43 тенге, рубля – 5,53 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 ноября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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