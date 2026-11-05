Тенге еще укрепился по отношению к доллару на торгах 5 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 451,87 тенге (-0,85).
Курс российского рубля снизился до 5,52 тенге (-0,03).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,85 тенге (+0,028).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,7-452,6 тенге, евро – по 505,1-509,5 тенге, рубли – по 5,25-5,37Те.
Мировые цены на нефть упали на биржах 5 ноября.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent, подешевев на 0,39 доллара, составила 94,23 доллара.
На нью-йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена барреля нефти марки Light, подешевев на 0,80 доллара, составила 87,32 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара 452,91 тенге, евро – 509,43 тенге, рубля – 5,53 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 ноября, можно здесь.