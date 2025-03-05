Доллар подешевел на три тенге на торгах 5 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 496,71 тенге, снизившись на 3,03 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,54 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 68,49 тенге (-0,18).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 497,1-499,9 тенге, евро – по 524-529,5 тенге, рубли – по 5,43-5,57 тенге.
Мировые цены на нефть продолжают снижаться на торгах 5 марта.
Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,31%, до 70,82 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 0,79%, до 67,72 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 499,74 тенге, евро – 525,23 тенге, рубля – 5,6 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине 5 марта, можно здесь.