Глава Нацбанка об имиджевых форумах: ставят Казахстан на карту мира

Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 5 июня 2025 года рассказал, для чего Казахстану масштабные форумы, передает корреспондент Zakon.kz.

Сулейменов выступает "за" проведение таких форумов. В частности, речь идет об Astana International Forum.

"Это большой форум. Для того, чтобы поставить Казахстан на карту мира. Для того, чтобы про Казахстан знали, чтобы Казахстану доверяли. Когда мы говорим про инвестиции, и вот вы, допустим, сидите, на Ближнем Востоке, у вас много нефтедолларов, сотни миллиардов, или вы сидите на инвестфоруме в Лондоне, Нью-Йорке, у вас такое количество направлений, куда вы можете вложить инвестиции – миллиард долларов, 1,5 и 2, которые нам и не снились. Куда вы будете вкладывать? У вас есть только макроэкономическая справка – ВВП, население, дефицит бюджета. И больше ничего нет, ничего не знаете. И вы будете вкладывать в те страны, которые вы знаете. Это касается и человеческих отношений, если даже так проговорить", – сказал глава Нацбанка.

В целом, по его словам, инвестиционное решение во многом связано с тем, насколько потенциальный инвестор хорошо понимает и знает эту страну.

"Поэтому такие форумы нужны. Я бы даже сказал, что они обязательны. Такие форумы нужны, и они нужны с очень практической точки зрения: если тебя не знают, если тебя никто не знает, никто к тебе не придет и никто тебе ни взаймы, ни в виде инвестиций, капитал, деньги не даст. И мы в этом отношении должны выгодно отличаться от всех – от соседей, от других юрисдикций, с которыми мы в прямой конкуренции", – резюмировал Тимур Сулейменов.

5 июня 2025 года председатель Национального банка Казахстана сообщил, что Минфин при формировании проекта бюджета на 2026 год сократил неэффективные расходы на сотни миллиардов тенге.