Почему Казахстан и Азербайджан активно скупают золото – анализ рынка

Цены на золото в начале июня 2025 года превысили 3340 долларов за унцию, увеличившись за последние 12 месяцев больше чем на 41%. Аналитики прогнозируют, что 2025 год станет рекордным за всю историю по покупке драгоценного металла центробанками стран мира, сообщает Zakon.kz.

"Золотые лидеры": Польша, Китай, Азербайджан и Казахстан

По данным World Gold Council (на 30 апреля 2025 года), среди наиболее активных покупателей золота выделяются:

Польша: С начала года увеличила свои резервы на внушительные 75 тонн. В 2024 году Центральный банк Польши уже был крупнейшим покупателем, приобретя 90 метрических тонн металла.

Азербайджан: Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) добавил 50 тонн золота.

Китай: продолжает планомерное накопление, приобретя около 20 тонн.

Казахстан: наша страна также активно участвует в этом глобальном тренде, увеличив свои золотые резервы примерно на 10 тонн.

Турция и Чехия также вошли в число активных приобретателей золота, подтверждая общемировой характер тренда.

"Общий объем поставок в первом квартале составил 1 206 тонн, что на 1% больше, чем в предыдущем году. Добыча в шахтах немного выросла в этом квартале до 856 тонн, что является рекордом первого квартала, в то время как переработка снизилась на 1% в годовом исчислении, поскольку потребители держали золото в ожидании более высоких цен". World Gold Council

Для Казахстана, Азербайджана и Турции наращивание золотых запасов – это способ снизить зависимость от доллара и других валют, повысить устойчивость национальных финансов и защититься от внешних шоков, полагает старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Например, Государственный нефтяной фонд Азербайджана весной увеличил долю золота в портфеле почти до 26%, а Казахстан приостановил экспорт золота, делая ставку на внутреннее накопление и поддержку национальной валюты". Ергазы Таубаев

Еще в январе 2025 года председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов заявил, что регулятор начал переход к "монетарному нейтралитету в покупках золота" с целью укрепления международных резервов и защиты экономики от внешних шоков. При этом Нацбанк сообщил, что золотовалютные резервы страны выросли на 27,5%, напоминает эксперт.

Фото: Zakon.kz

Как дорожало золото за последний год

Динамика фьючерсов на золото за последние 12 месяцев демонстрирует уверенный и впечатляющий восходящий тренд. Согласно данным Investing, цена на драгоценный металл к концу мая 2025 года достигала исторического максимума в 3 379 долларов за унцию (31,1034768 грамма).

Июль-сентябрь 2024 года: фьючерс торговался в районе 2 300-2 400 долларов за унцию. В течение следующих двух месяцев наблюдался стабильный рост, с незначительными краткосрочными коррекциями.

Октябрь 2024 года: существенный скачок цены, которая уверенно преодолела отметку 2 500 долларов и продолжила рост.

Ноябрь-декабрь 2024 года: умеренная коррекция, однако уровень поддержки около 2 600-2 700 долларов был успешно удержан.

Начало 2025 года (январь-март): цена последовательно пробивала новые уровни сопротивления, в том числе важную психологическую отметку в 3 000 долларов.

Апрель-май 2025 года: динамика роста ускорилась, цена уверенно преодолела уровень 3 250 и к концу мая достигла своего пика, зафиксировавшись на уровне 3 342 доллара за унцию.

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