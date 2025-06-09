Какой будет инфляция в Казахстане к сентябрю 2025 года – исследование

Казахстанская экономика сталкивается с растущим инфляционным давлением: майские данные подтвердили устойчивую тенденцию к ускорению роста потребительских цен. Нацбанк РК уже изменил свою риторику, намекая на возможное ужесточение денежно-кредитной политики, сообщает Zakon.kz.

Инфляционный импульс: услуги и продукты питания

Важно, что, казалось бы, внутренние проблемы Казахстана стали предметом изучения ведущих международных финансовых институтов, таких как Goldman Sachs (GS) и JPMorgan (JPM). В своем последнем отчете они предрекают ускорение инфляции к осени и небольшое снижение к концу года.

Согласно свежим данным БНС РК, годовая инфляция в Казахстане в мае 2025 года достигла 11,3%. Этот показатель продолжает восходящий тренд, начавшийся в конце 2024 года, когда в ноябре инфляция составляла 8,4%, а в декабре – 8,6%.

Наиболее заметным фактором роста цен остается сектор услуг. По итогам мая 2025 года инфляция в этой категории составила 16,0% в годовом выражении, демонстрируя непрерывный рост с 13,3% в ноябре 2024 года. Это самый высокий показатель с 2007 года, что, по оценке JPMorgan, является ключевым драйвером базовой инфляции, которая в мае достигла 10,8% г/г.

Такие данные приводит казахстанский экономист Эльдар Шамсутдинов, отмечая, что устойчивый рост цен на услуги свидетельствует не только о высоких, но и о закрепившихся инфляционных ожиданиях, а также о сохраняющейся готовности потребителей платить более высокую цену.

Вклад продовольственных товаров также остается существенным. Инфляция, как констатирует Goldman Sach, в категории " Продукты питания, напитки и табак " увеличилась с 5,4% в ноябре 2024 года до 9,6% в мае 2025 года. При этом, по данным Бюро национальной статистики, наблюдался значительный рост цен на отдельные позиции, такие как репчатый лук (76,3%), капуста (67,5%) и картофель (66,9%), а также на коммунальные услуги, включая холодную воду (97,6%), водоотведение (25,1%) и центральное отопление (19,2%).

Инфляция растет на фоне перегретого спроса, комментирует данные международных агентств Эльдар Шамсутдинов.

"Дорожающие услуги говорят о том, что инфляционные ожидания не просто высокие, а устойчивые, с другой стороны, покупатели пока готовы платить. НБК ограничился "ястребиной" риторикой. Рост ВВП радует, но он же и подталкивает цены вверх; цель в 5% инфляции к 2027 году выглядит все менее реалистичной". Эльдар Шамсутдинов

При этом Goldman Sachs отмечает, что майская инфляция (11,3%) оказалась ниже их прогноза (11,5%) и консенсуса (11,4%), связывая это главным образом с эффектом базы в продовольствии и более слабым, чем ожидалось, FX-переносом. Тем не менее общая динамика указывает на усиление инфляционного давления.

По оценке GS, инфляция достигнет пика к сентябрю, снизившись до 11,9% к концу года. JPM ожидает дальнейший рост базовой инфляции до января 2026 года из-за НДС.

Жесткая монетарная политика: ожидание или реальность?

Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,5%, однако, как отмечают Goldman Sachs и JPMorgan, тон регулятора стал более "ястребиным". НБК вернул в свою коммуникацию сигналы ужесточения и повысил инфляционные прогнозы на 2025 и 2026 годы, ссылаясь на такие факторы, как рост цен на продовольствие, восстановление внутреннего спроса и даже снижение цен на нефть.

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 5 июня 2025 года рассказал о возможности ужесточения базовой ставки. Он считает, что удержать ее на уровне 16,5% достаточно сложно.

"Исходя из прогнозного раунда, который закончился сегодня, предполагается, что базовая ставка будет на таком уровне в течение 2025 года либо жестче". Тимур Сулейменов

JPMorgan считает, что в случае сильного июньского отчета по инфляции НБК может рассмотреть повышение ставки на 50 базисных пунктов уже в июле. При этом сохранение текущего уровня базовой ставки вплоть до конца 2025 года становится базовым сценарием для обеих инвестиционных компаний.

Отметим, что теперь Нацбанк начинает публикации резюме обсуждений решения по базовой ставке. По мнению руководства регулятора, это обеспечит прозрачность и большее понимание той логики, которая двигала членами Комитета по денежно-кредитной политике при принятии тех или иных решений.