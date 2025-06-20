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Финансы

Почему "КазМунайГаз" не повышает выплаты дивидендов инвесторам

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 13:36 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя правления АО "КазМунайГаз" Диана Арысова 20 июня 2025 года на заседании Общественного совета АО "Самрук-Қазына" объяснила, почему компания в последние годы не повышает выплаты дивидендов, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что инвестиции в акции – это не депозит в банке, они не привязаны ни к базовой ставке, ни к инфляции. Размер дивидендов зависит от планов компании, особенно от инвестиций в крупные проекты. 

"Дивидендные выплаты являются стабильными. Несмотря на снижение цен на нефть, компания продолжает поддерживать стабильный уровень выплаты дивидендов. В целом при определении общей доходности инвестору, который вкладывает свои деньги в акции той или иной компании, необходимо принимать во внимание не только размер дивидендной выплаты, но и динамику стоимости самих акций. С начала IPO, это декабрь 2022 года, общая доходность акционеров составила 93%, а с учетом дивидендных выплат – 104%. Это гораздо выше, чем уровень инфляции", – сказала Диана Арысова.

Член Общественного совета АО "Самрук-Казына" Олжас Байдильдинов упрекнул КМГ в том, что они плохо коммуницируют с инвесторами.

"Я могу сказать, что "КазМунайГаз" на IPO не вышел. Вы не коммуницируете с инвесторами. Когда акции падали на 5-7%, то они падали необъяснимо, ничего не происходило на мировых рынках, просто может какой-то крупный инвестор вышел. Вы как компания, которая вышла на IPO, должны коммуницировать с инвесторами, сказать, ребята, у нас все спокойно, вот наши планы, у нас такие показатели. Когда они растут, они тоже необъяснимо растут. И если я сейчас куплю акции КМГ и буду ждать просто выплаты дивидендов, то они окупятся примерно через 25 лет", – заявил он.

Олжас Байдильдинов считает, что 25 лет для дивидендных выплат это много. И надеяться на то, что КМГ вырастет в цене, – такое себе инвестиционное удовольствие.

"Встречи с инвесторами проводятся два раза в год. По результатам года и полугодия. Все соответствующие объявления размещаются как на фондовой бирже, так и на нашем веб-сайте и в наших социальных сетях. Я считаю, что инвестор, который вложил свои деньги в акции КМГ в декабре 2022 года, он их окупил и получил стопроцентный доход. Как я уже отметила, с учетом роста стоимости, с учетом дивидендов, выплаченных компанией с момента проведения IPO, общая доходность составила 104%. То есть 8000 тенге с копейками за акцию в 2022 году, сейчас наша акция стоит 14 790 тенге", – возразила она.

Олжас Байдильдинов высказал пожелание увеличить частоту выплат дивидендов до 4-х раз в год для повышения ликвидности акций.

Ранее депутат предложил облагать налогом дивиденды акционеров казахстанских банков.

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Бауыржан Муканов
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